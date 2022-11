Gesundheitsversorgung

vor 33 Min.

Kinderärzte in Schwaben stellen vorerst keine Atteste mehr für Schulen aus

Plus Die Kinderarzt-Praxen sind voll. Und das liegt derzeit eher nicht an Corona. Die Ärzte betonen: "Wir haben momentan keine Zeit für letztlich überflüssige bürokratische Bedürfnisse".

Von Markus Bär

Die Lage bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten in Schwaben ist ernst. Viele Praxen erleben derzeit einen Ansturm an kranken Kindern, den sie kaum noch bewältigen können. Eltern berichten gegenüber unserer Redaktion, dass ihnen in den Praxen derzeit keine Atteste mehr ausgestellt werden, um damit gegenüber einer Schule die Erkrankung ihrer Kinder nachzuweisen. Mit dem Verweis darauf, dass es in den Praxen für solche Formalien keine Zeit mehr gebe.

