Interview

03:00 Uhr

Münchens OB Reiter zu Bayernheim: "Söders Ankündigung war ein klassisches Märchen"

Plus Münchens Oberbürgermeister Reiter geht mit der Staatsregierung hart ins Gericht. Er muss Millionen ausgeben, um frühere GBW-Mieter zu retten. Für ihn der größte wohnungspolitischen Skandal, den es je gegeben hat.

Von Uli Bachmeier

Herr Reiter, Sie sind Oberbürgermeister in einer wunderbaren Stadt – einerseits. Andererseits verschärfen sich in München die Probleme. Wohnen wird für immer mehr Menschen unbezahlbar. Die Verkehrssituation spitzt sich Jahr für Jahr zu. Wird es weiter schlimmer oder wird es irgendwann mal wieder besser?

Dieter Reiter: Sie haben die Wohnsituation zu Recht an erster Stelle genannt. Der Verkehr nervt zwar alle, auch die, die sich in München eine schöne Wohnung leisten können. Aber der Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist für die Betroffenen existenziell. Das Thema bedrückt mich mit Abstand am meisten – persönlich und als Sozialdemokrat auch politisch. Wenn ich manchmal nach meiner Vision für München gefragt werde, dann sage ich, dass ich nur eine Vision habe: dass die Münchnerinnen und Münchner sich diese Stadt weiterhin leisten können, nicht nur Leute, die netto 10.000 Euro oder mehr im Monat verdienen. Ich halte das Thema Wohnen für die zentrale soziale Frage für die nächsten 20 Jahre – für München, aber auch für Augsburg und andere große Städte.

