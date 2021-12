"Froh, wenn es vorbei ist": Menschen aus der Region sprechen über ihr Jahr 2021

Plus Mit 2021 geht wieder ein Corona-Jahr zu Ende. Ein Jahr, in dem viele Menschen um verlorene Angehörige trauerten oder wegen der Einschränkungen nicht arbeiten konnten. Drei Frauen erzählen ihre Geschichte.

Das zweite Pandemiejahr war kein einfaches für viele Menschen in der Region. Sie konnten nicht arbeiten oder fürchteten um das Leben von Angehörigen auf der Intensivstation. Und doch haben sie Hoffnung gefasst. Drei Frauen erzählen hier ihre Geschichte. Sie blicken zurück auf 2021 und sprechen über ihre Wünsche für das kommende Jahr: