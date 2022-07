Anwalt bestätigt Anklage im Finanzskandal um Bistum Eichstätt

Plus Einer der größten Finanzskandale der katholischen Kirche soll nun vor Gericht gebracht werden. Im Zentrum stehen allerdings keine Geistlichen mehr. Über Immobiliengeschäfte in den USA und schwere Vorwürfe.

Nach Angaben des Rechtsanwalts Ulrich Ziegert von der Münchner Kanzlei Bossi & Ziegert hat die Staatsanwaltschaft München II den früheren stellvertretenden Finanzdirektor des katholischen Bistums Eichstätt, der kein Kleriker ist, angeklagt. Ihm liege die Anklage gegen seinen Mandanten vor, sagte Ziegert am Dienstag unserer Redaktion. Die Staatsanwaltschaft München II wollte das sowie die mögliche Anklage gegen einen Ex-Geschäftspartner des früheren stellvertretenden Finanzdirektors nicht bestätigen.