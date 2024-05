Drei Arbeiter nach Stürzen verletzt

Drei Arbeiter sind nach Stürzen im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg mittelschwer verletzt worden.

Sie kamen alle in die Uniklinik Augsburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In Aindling rutschte am Donnerstag ein 27-Jähriger von einem Hausdach und fiel mehrere Meter in die Tiefe. Wenige Stunden Später stürzte ebenfalls in Aindling ein 56-Jähriger bei Dacharbeiten von einer Leiter. Beim dritten Sturz brach den Angaben nach in Gundelsdorf die Halterung eines Baugerüsts. Dadurch fiel ein 35-Jähriger auf den Boden und verletzte sich ebenfalls mittelschwer. Die Polizei ermittelt nun zu möglichen Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften.

(dpa)