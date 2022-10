Trauerstaatsakt für die frühere Landtagspräsidentin Stamm

Abschied von Barbara Stamm: Mit einem Trauerstaatsakt in ihrer Heimatstadt Würzburg will der Freistaat am Freitag die "Mutter Bayerns" ehren. Die Liste der erwarteten Trauergäste ist lang.

Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm wird am heutigen Freitag, gut eine Woche nach ihrem Tod, mit einem Trauerstaatsakt in ihrer Heimatstadt Würzburg geehrt. Zu dem Staatsakt im Rahmen eines Pontifikalrequiems lädt Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) um 14.00 Uhr in den Würzburger Dom ein. Anschließend ist ein Trauerempfang in der Residenz geplant. Der Trauerstaatsakt im Dom soll live im BR Fernsehen übertragen werden. Schon am Vormittag hat die Öffentlichkeit die Gelegenheit, sich am aufgebahrten Sarg im Dom St. Kilian von Stamm zu verabschieden.

Stamm, die von 2008 bis 2018 Landtagspräsidentin war, war am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 77 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Spitzenpolitiker aller Parteien, aus Bayern und dem Bund, würdigten Stamm etwa als "soziales Gewissen" der CSU und "Mutter Bayerns". Bei einer Gedenkminute im Landtag am Mittwoch hatte Aigner ihre Vorgängerin als "Seele unseres Landes" bezeichnet, und als "Leuchtturm für Demokratie und Menschlichkeit".

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Freitag Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet. Zudem wurden die Gemeinden, Landkreise und Bezirke gebeten, genauso zu verfahren.

Zu dem Trauerstaatsakt werden neben Aigner, Söder und dem Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt auch zahlreiche andere Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet. Nach Angaben des Landtags unter anderem Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), die früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günther Beckstein, der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück (alle CSU) sowie zahlreiche Mitglieder der derzeitigen bayerischen Staatsregierung.

(dpa)