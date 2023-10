Landtagswahl 2023

vor 25 Min.

Warum wählen so viele junge Menschen AfD?

Plus Bei Erst- und Jungwählern sind die Rechtspopulisten stärker als im bayerischen Schnitt. Dafür gibt es mehrere Erklärungen - und große Versäumnisse bei den etablierten Parteien.

Von Sarah Ritschel

Er ist 23 Jahre alt und hat einen Steckbrief über sich bei Instagram hochgeladen. Darin erfährt man viel über den jungen Mann aus Bayern. Seine Schwäche: kümmert sich zu sehr. Was er hasst: gesagt bekommen, was zu tun ist. Eine sanfte Seite hat er auch. Wie sie sich zeigt? Durch ein Lächeln "wie tausend Sonnen", so schreibt er selbst. Der junge Mann, nennen wir ihn Pascal, hat den Wahlaufruf der AfD auf Instagram mit drei blauen Herzen versehen. Es ist die Farbe der rechtsnationalen Partei – und Pascal ist offensichtlich einer ihrer vielen Unterstützer in der Generation unter 30.

Wie beliebt die AfD bei Jungwählerinnen und -wählern ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Während Menschen über 70 Jahre bei der Landtagswahl "nur" zu sieben Prozent ihr Kreuz bei der Alternative für Deutschland setzten, erreichte die extreme Rechte bei Wählern zwischen 18 und 24 Jahren 16 Prozent – mehr als doppelt so viel wie noch bei der Landtagswahl 2018. Unter Wählerinnen und Wählern zwischen 25 und 34 Jahren stimmten sogar 18 Prozent für die AfD.

