Landtagswahl

Wer kommt für die schwäbische CSU ins Kabinett?

Plus Die Personaldecke in den heimischen CSU-Bezirksverbänden ist dünn geworden. Sieben von 13 Abgeordneten sind neu im Landtag. Das engt den Kreis der Kandidaten für ein Regierungsamt ein.

Von Uli Bachmeier

In den CSU-Bezirksverbänden Schwaben und Augsburg steigt nach der Landtagswahl die Spannung. Wer wird, nachdem der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek (Stimmkreis Memmingen) den Vorsitz der CSU-Landtagsfraktion übernommen hat, künftig für die CSU den Regierungsbezirk am Kabinettstisch vertreten? Wenn es nach herkömmlichen Kriterien geht, stehen zwei Kandidaten auf der Liste ganz oben: die Abgeordneten Eric Beißwenger und Wolfgang Fackler. Doch es könnte auch überraschend anders kommen.

Die Personaldecke in der CSU ist dünner geworden

Wie überall in der CSU, so ist auch in Schwaben die Personaldecke dünner geworden. Sieben von 13 Abgeordneten sind neu im Landtag. Dass einer von ihnen quasi als Senkrechtstarter an allen anderen vorbeizieht und aus dem Stand Mitglied der neuen Staatsregierung wird, gilt in der Partei als sehr unwahrscheinlich. Holetschek hat als Fraktionschef bereits ein höchst einflussreiches Amt. Also bleiben nur noch fünf mögliche Kandidaten: die frühere Sozialministerin Carolina Trautner (Stimmkreis Augsburg-Land-Süd) sowie Eric Beißwenger (Lindau, Sonthofen), Wolfgang Fackler (Donau-Ries), Andreas Jäckel (Augsburg-Stadt-Ost) und Peter Tomaschko (Aichach-Friedberg).

