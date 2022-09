Landwirtschaft

vor 21 Min.

Wie der Klimawandel den Ackerbau in Bayern verändert

Am Trockenforschungszentrum in Franken in Schwarzenau wird erforscht, welche Pflanzen der Trockenheit standhalten können. Hier gut erkennbar: die einzelnen Versuchsparzellen.

Plus Während heimische Pflanzen leiden, fühlt sich so manche tropische Art auf Bayerns Äckern wohl. Müssen wir umdenken? Zwei Landwirte und ein Forscher erzählen.

Von Michael Mayr Artikel anhören Shape

"In der Meisterschule in Baden-Württemberg sagte ein Klassenkollege damals zu mir: Du wohnst in Bayerisch-Sibirien", erzählt der Obstbauer Ulrich Zott aus Ustersbach bei Augsburg. Heute baut Zott auf seinem Hof neben Himbeeren, Aprikosen, Kirschen, Heidelbeeren und Zwetschgen auch exotische Sorten an, wie beispielsweise Wassermelonen oder auch Süßkartoffeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen