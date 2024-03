Lufthansa-Streik: Massive Flugausfälle in München erwartet

Am Donnerstag und Freitag steht der nächste Warnstreik bei der Lufthansa an. Allein am Flughafen München werden wohl 100.000 Passagiere davon betroffen sein.

Die Nerven von Flugpassagieren werden derzeit stapaziert. Am Donnerstag und Freitag (7. und 8. März) steht der inzwischen fünfte Warnstreik im laufenden Tarifkonflikt an. Der Beginn ist am Donnerstag um 4 Uhr geplant, enden soll der Ausstand am Samstag um 7.10 Uhr. Für die nicht passagiernahen Bereiche, wie Fracht oder Technik, gelten abweichende Zeiten.

Lufthansa-Streik aktuell: Massive Flugausfälle in München erwartet

Die Lufthansa rechnet während des Warnstreiks ihres Bodenpersonals mit massiven Flugausfällen vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt. Jeweils etwa 1000 Flüge sollen am Donnerstag und Freitag gestrichen werden. Das würde allein in München etwa 100.000 Passagiere betreffen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Airline bemühe sich, zehn bis 20 Prozent des ursprünglichen Flugplans aufrechtzuerhalten. In den Flugplänen seien die Streichungen bereits berücksichtigt.

Bei dem bislang letzten Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa im Februar, der gut einen Tag lang dauerte, wurden in München insgesamt mehr als 400 Flüge annulliert. Auch die Flughäfen in Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart waren betroffen.

Lufthansa-Streik: Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für etwa 25.000 Bodenbeschäftigte 12,5 Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie bei einem Jahr Laufzeit. Die Lufthansa hat bislang bei 28 Monaten Laufzeit zehn Prozent höhere Gehälter angeboten. Die Fluggesellschaft hatte sich über die fortgesetzten Warnstreiks empört gezeigt und besonders die Vorbedingungen von Verdi kritisiert, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Konzern stellte deswegen die Tarifverhandlungen insgesamt infrage. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 13. und 14. März angesetzt. Verdi sei für frühere Gespräche nur bei einem erhöhten Angebot bereit.

Nicht nur Lufthansa-Streik – Ausstand auch bei der Bahn

Für die meisten betroffenen Fluggäste dürfte auch die Deutsche Bahn keine Alternative sein. Denn die Lokführergewerkschaft GDL hat einen Streik im Tarifkonflikt angekündigt. Der Start im Personenverkehr ist für Donnerstag um 2 Uhr geplant und soll 35 Stunden lang dauern. Die GDL und die Bahn ringen seit Monaten um einen neuen Tarifvertrag. Es geht dabei insbesondere um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.