Maria Vesperbild hat einen neuen Wallfahrtsdirektor

Pfarrer Michel Menzinger ist Nachfolger von Erwin Reichart, der in den Ruhestand geht. Mit dem Thema Wallfahrt hat Menzinger bereits Erfahrung.

Pfarrer Michael Menzinger ist neuer Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild (Kreis Günzburg) und damit Nachfolger von Erwin Reichart. Nach der Ernennung durch Augsburgs Bischof Bertram Meier wird Menzinger zum 1. Februar in den bekannten Wallfahrtsort kommen. Sein Vorgänger Reichart, der am 28. Januar 70 Jahre alt wird, geht in den Ruhestand.

Menzinger ist seit 2014 Leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach (Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Der 50-Jährige hat bereits "Wallfahrtserfahrung". Zur Pfarreiengemeinschaft gehört der Wallfahrtsort Wallfahrt Maria Beinberg.

Menzinger verbindet mit Maria Vesperbild eine besondere Kindheitserinnerung. Sein Erstkommunionsausflug führte ihn nach Maria Vesperbild. Sein Vorgänger, der aus dem Allgäu stammende Monsignore Erwin Reichart, hatte 2018 die Nachfolge von Prälat Wilhelm Imkamp angetreten, der rund 30 Jahre an der Spitze der Wallfahrt in Maria Vesperbild stand. Am Sonntag, 28. Januar, seinem 70. Geburtstag, wird Reichart in Maria Vesperbild verabschiedet.

In der aktuellen Mitteilung des Bistums lobt Bischof Bertram Meier den "hohen Einsatz" von Monsignore Reichart, unter anderem bei der umfassenden Renovierung der Wallfahrtskirche.

Der Maria Vesperbilder Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart in der Fatima-Grotte. Zum Ende des Monats geht er in den Ruhestand. Foto: Peter Bauer

Reicharts Nachfolger Michael Menzinger, geboren 1973 in Aichach, hat nach dem Abitur in Scheyern (zwischen Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm gelegen) katholische Theologie in Augsburg, Luzern/Schweiz und Rom studiert. Er promovierte in Rom mit einer Dissertation zum Thema "Das Heil der Seelen. Der einzige Sinn des pfarrlichen Dienstes nach Christus Dominus 31,2". 2003 wurde er in Augsburg zum Priester geweiht.

Lesen Sie dazu auch

Menzinger war auch Pfarrer in Vöhringen-Illerzell

Von 2003 bis 2005 war er Kaplan in Mindelheim, 2005 bis 2007 Kaplan in Dinkelscherben, 2007 bis 2014 Pfarrer in Vöhringen-Illerzell. 2014 wurde er Leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach. "Wenn Pfarrer Dr. Menzinger nun vom Altbayerischen ins Schwäbische wechselt, vertraue ich fest darauf, dass er Maria Vesperbild als Marienheiligtum lebendig erhalten wird, das weit über die Stauden hinausstrahlt", erklärt Augsburgs Bischof Bertram Meier. Das Wallfahrtswesen sei ihm durch seine aktuelle Tätigkeit bereits vertraut, sagt Menzinger. Am Sonntag, 17. März, wird Menzinger in Maria Vesperbild in einem Gottesdienst von Bischof Bertram Meier offiziell in sein neues Amt eingeführt.