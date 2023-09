Nach Abschluss der Sanierung: Bischof weiht „Kraftwerk des Glaubens“

Plus Mit einem großen Fest eröffnete der Landkreissüden die erneuerte Wallfahrtskirche Maria Beinberg. Bischof Bertram Meier sieht einen „Sehnsuchtsort“ für Jung und Alt.

Man könnte es als Wallfahrts-Ereignis des Jahres bezeichnen. 600 Besucher strömten am Sonntag zur erneuerten Kirche Maria Beinberg südlich von Schrobenhausen. Unterstützt von zehn Priestern sowie 60 Ministranten und Ministrantinnen segnete der Augsburger Bischof Bertram Meier Pilger und Gotteshaus.

In der Marienkirche sieht der Bischof „ein Kraftwerk geistlicher Energie“. Er gratulierte zur gelungenen Sanierung und bedankte sich „bei allen, die sich für diesen Gnadenort eingesetzt haben". Im Laufe der Erneuerung waren divergierende Interessen aufgetreten, der Bischof sprach von „Tauziehen“. Am Ende war es ein Gemeinschaftswerk.