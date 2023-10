Oktoberfest

"In ihrer Lidl-Discounter-Tracht": Manche lieben die Wiesn, andere hassen sie

Plus Von den einen geliebt, von den anderen verachtet: die Wiesn. Zwei Fans erzählen, was sie am Oktoberfest lieben. Und zwei Gegner, warum sie nicht (mehr) hingehen.

Von Lara Voelter

Als größtes Volksfest weltweit hatte die Wiesn 2023 bereits zur Halbzeit mehr Besucher als im Jahr vor Corona. Manche Menschen schlüpften schon Monate vorher voller Vorfreude ins Dirndl oder in die Lederhose: Sitzt alles noch? Andere ekelten sich schon Wochen vorher vor bierverklebten Münchner U-Bahnsitzen – oder Schlimmerem. Riesengaudi oder sinnloses Massenbesäufnis? Wir haben nachgefragt.

Lucas Filoni, 25, aus München: "Wenn ich über die Wiesn gehe und das Magenbrot und die Zuckerwatte rieche, versetzt mich das wieder direkt in meine Kindheit"



Lucas Filoni ist schon als kleines Kind auf die Wiesn gegangen. Heute ist sie eine Art Erinnerungsstück an seine Großeltern für ihn, weil sie ihn jedes Mal an die Zeit mit ihnen dort erinnert. Foto: Petra Filoni





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

