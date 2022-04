FDP-Parteitag: Start mit Grundsatzrede von Landeschef

Zwei Tage wollen sich Bayerns Liberale auf ihrem Parteitagswochenende programmatisch auf die kommenden Monate bis hin zur Landtagswahl 2023 aufstellen. Dabei steht ein Thema im Mittelpunkt, das derzeit in aller Munde ist: Die Energieversorgung der Zukunft.

Knapp eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Bayern will die FDP am Wochenende auf ihrem Parteitag im oberfränkischen Hirschaid ihre Programmatik neu justieren. Im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung, die am Samstag um 10.00 Uhr beginnt, steht eine Grundsatzrede von Landeschef Martin Hagen.

Unter dem Motto "Neue Energie für Bayern" steht der Parteitag zudem ganz im Zeichen der aktuellen Debatte über die Energieversorgung im Freistaat. Hierzu wollen die Freidemokraten auch einen Leitantrag verabschieden. Im 19-seitigen Entwurf des Papieres sprechen sich die Autoren für einen breitgefächerten Mix an Energieträgern und einen Energiemarkt aus, der "nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft" zum Wohle aller funktioniere.

Weiter heißt es im Antragsentwurf: "Funktionierender Wettbewerb und Marktwirtschaft sichern eine klimaneutrale Zukunft zu möglichst geringen Kosten. Welche Technologien oder Energieträger dabei kostengünstig und vor allem schnell den Umbau unseres Energiesystems herbeiführen, das kann und wird erst die Praxis zeigen."

