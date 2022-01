Augsburger AfD-Mann Bayerbach verliert Vorsitz im Bildungsausschuss

Die Mitglieder haben dem AfD-Bildungsexperten das Vertrauen entzogen. Dass ein Ausschuss-Vorsitzender deshalb abberufen wird, ist ein Novum im Landtag.

Nach dem Eklat um eine teils radikale Chatgruppe aus AfD-Kreisen haben die Mitglieder des Bildungsausschusses ihren Vorsitzenden abberufen. Es handelt sich um den Augsburger AfD-Abgeordneten Markus Bayerbach.

Die Ausschussmitglieder, die für Bayerbachs Abberufung gestimmt haben – es waren neun von elf – fühlen sich von dem 58-Jährigen belogen. Bayerbach hatte zunächst beteuert, nicht Teil der Telegram-Gruppe "Alternative Nachrichtengruppe Bayern" zu sein, die der Bayerische Rundfunk Ende des vergangenen Jahres enthüllt hatte und in der Umsturzfantasien geäußert wurden. In der letzten Ausschusssitzung vor Weihnachten stellte sich dann heraus, dass Bayerbach sehr wohl mehr als 450 Mal in die Gruppe geschrieben hatte. Die Bildungspolitikerinnen und -politiker der anderen Parteien kündigten daraufhin an, ihn in der nächsten Sitzung als Vorsitzenden absetzen zu wollen. Als normales Mitglied kann Bayerbach im Ausschuss bleiben.

Bayerbach hat sich für seine Aussage entschuldigt – vergeblich

Bald nach der Enthüllung hatte Bayerbach, der einst auch dem Augsburger Stadtrat angehörte, sich schriftlich entschuldigt. Eine vorsätzliche Lüge sei "natürlich nicht beabsichtigt" gewesen, schrieb er in einer Mail an die Ausschussmitglieder. Als Mitglied des Landtags werde man "permanent ungefragt zu irgendwelchen Gruppen hinzugefügt, weshalb ich hier den Überblick verloren hatte". Er sagte, dass die Gruppe "lediglich stummgeschaltet und zu den archivierten Chats verschoben worden war". Aus der Welt schaffen konnte er die Sache damit aber nicht mehr. 16 von 18 bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten waren Teil der Chatgruppe.

Er selbst hält die Kritik für vorgeschoben. "Ich weiß, dass es weniger um mich als um die Partei geht. Ich bedauere, dass man den Bildungsausschuss für parteipolitische Zwecke missbraucht", sagte Bayerbach diese Woche auf Anfrage unserer Redaktion. Er räumt ein, dass seine Antwort "objektiv nicht ganz korrekt war", aber er habe nie behauptet, dass er nie in der Chat-Gruppe aktiv war. Das liege aber lange zurück. Was die politische Konkurrenz jetzt daraus mache, sei "peinlich".

Die AfD-Fraktion will sich im Anschluss an die Sitzung des Bildungsausschusses beraten, wie Bayerbachs Büro unserer Redaktion mitteilte. Sie hat das Recht, einen neuen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende vorzuschlagen.

