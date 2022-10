Urteil gefallen: Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis

Das Urteil gegen Alfons Schuhbeck ist gefallen: Das Landgericht München I hat den früheren Sternekoch am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

Der einstige Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Das ist seit Donnerstagnachmittag klar. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro vorgeworfen und vier Jahre und zwei Monate Haft ohne Bewährung gefordert. Am Ende lautet das Urteil auf drei Jahre und zwei Monate Haft ohne Bewährung. Gegen Schuhbeck sprach nach Angaben der Staatsanwältin im Gerichtssaal der sehr lange Tatzeitraum – Schuhbeck soll über mehrere Jahre hinweg Geld verschwinden haben lassen – der hohe Betrag und die "sehr hohe kriminelle Energie", mit der er vorgegangen sei.

Anwälte von Alfons Schuhbeck plädierten für eine Bewährungsstrafe

Schuhbecks Anwälte hingegen hatten am Donnerstag im Münchner Justizpalast für eine Bewährungsstrafe plädiert – "falls das Gericht das für notwendig erachtet, in Verbindung mit einer Geldstrafe", sagte Schuhbecks Anwalt Sascha König in seinem Schlussplädoyer.

Das letzte Wort vor der Urteilsverkündung lag bei den Angeklagten, neben Schuhbeck ist noch sein einstiger IT-Mitarbeiter der Beihilfe beschuldigt. Schuhbeck nutzte sein Schlusswort, um noch einmal Reue zu zeigen. "Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe", las er mit versteinerter Miene von einem Blatt, das seine Anwälte ihm reichten. Er könne nur versuchen, Verantwortung zu übernehmen und den Schaden wiedergutzumachen. "Beides habe ich getan und das tue ich auch weiterhin."

Vor den Plädoyers ging es am Landgericht München I noch einmal detailliert um die Geschehnisse in Schuhbecks Münchner Restaurant Südtiroler Stuben. Im Zeugenstand war zunächst Schuhbecks Sommelier, der seit 2003 im Unternehmen des Gastronomen arbeitet.

Schuhbeck hat die Steuerhinterziehung zum Teil schon gestanden

Das Kassensystem in den Südtiroler Stuben ist besonders brisant und wichtig für den Fall, weil in dem Sternetempel laut Staatsanwaltschaft mindestens 1200 Rechnungsnummern fehlen sollen. Schuhbeck gab an, sich die hohen fehlenden Summen nicht erklären zu können. Für sein zweites Lokal Orlando in München hatte der 73-Jährige gestanden, selbst am Computer Umsätze manipuliert und Bargeld aus der Kasse entnommen zu haben. Von der Höhe der verschwundenen Summen hing entscheidend das Strafmaß ab: Kann das Gericht Alfons Schuhbeck Steuerhinterziehung von mehr als einer Million nachweisen, droht eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Schuhbeck, sichtlich gezeichnet von den Vorwürfen, saß am Donnerstagmorgen mit fahlem Gericht auf der Anklagebank, mustert den Zeugen immer wieder, schien ihm aufmerksam zuzuhören.

Der Sommelier betonte zu Beginn seiner Aussage, er könne sich nicht mehr genau an das damalige Kassensystem erinnern – die Vorwürfe gegen Ex-Promikoch Schuhbeck reichen teils mehr als zehn Jahre zurück.

Sommelier im Schuhbeck-Prozess: Kasse in den Südtiroler Stuben machte Probleme

Ein Stück weit entlastete er Schuhbeck jedoch. Er erinnere sich, dass es immer wieder technische Probleme mit dem Kassensystem gegeben habe, etwa das WLAN ausgefallen sei. „Man konnte dann nicht mehr bonieren, das hat dann eine Weile gebraucht.“ Teilweise habe man es runter- und wieder hochfahren müssen. Von diesen technischen Schwierigkeiten war auch zuvor im Prozess schon die Rede gewesen.

Außerdem sei es vorgekommen, dass Stammgäste einen Rabatt erhalten hätten oder „vom Chef“ eingeladen worden seien. Bei manchen hätten die Angestellten schon gewusst, dass sie ihnen einen Rabatt gewähren sollen. Bei wem? Bei „lieben Freunden, Kollegen, die mit Herrn Schuhbeck im Fernsehen gearbeitet haben“. Manchmal sei die Rechnung aber auch im Nachhinein im Kassensystem rabattiert worden.