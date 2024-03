Schule

12:00 Uhr

In Bayern kommt eine neue Schulart für Fünftklässler

Plus Wirtschaftsschulen dürfen erstmals eine 5. Klasse anbieten. Befürworter sehen das als Chance für praxisnahe Ausbildung. Kritiker fürchten eine Kannibalisierung im Schulsystem.

Die Aula der Wirtschaftsschule Senden platzt aus allen Nähten. Möglicherweise können Kinder hier bald schon ab der 5. Klasse lernen, bislang war das erst ab der 6. Jahrgangsstufe möglich. Das Interesse an einem Einstieg direkt nach der Grundschule ist in Senden im Kreis Neu-Ulm spürbar: Es ist der Tag der offenen Tür, erst kürzlich hat das Kultusministerium den Schulversuch "5. Klasse Wirtschaftsschule" angekündigt. Die Schule in Senden wird sich dafür bewerben.

Sie erhoffe sich Informationen dazu, sagt eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern im ersten Stock an einer Balustrade lehnt. Ihr Sohn füllt Quizfragen zur Wirtschaftsschule aus, die ab September sein Lernort sein könnte. "Ungefähr seine ganze 4. Klasse ist heute hier", erklärt die Mutter. Das Klassenzimmer, in dem es Informationen zum Übertritt gibt, sei so voll, dass sie mit ihren beiden Kindern lieber nicht dort geblieben ist.

