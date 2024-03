Schwerer Verkehrsunfall auf der A8: Zwei Spuren stundenlang gesperrt

Auf der A8 Richtung München hat es am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dadurch sind zwei der drei Spuren mehrere Stunden gesperrt.

Autofahrer, die am Mittwochabend auf der A8 in Richtung München unterwegs sind, brauchen starke Nerven. Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen der Ausfahrt Dachau/ Fürstenfeldbruck und dem Dreieck München/Eschenried sind zwei der drei Spuren gesperrt. Am frühen Abend war nur die linke Fahrbahn befahrbar, es kam zu einem kilometerlangen Stau. Laut dem Online-Dienst "Bayerninfo" des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr stockte der Verkehr ab Sulzemoos.

Zwei Spuren sind auf der A8 wohl noch bis 23 Uhr gesperrt

Nach Angaben der Polizei sind die mittlere und rechte Spur wohl noch bis 23 Uhr gesperrt. Nähere Angaben zum Unfall selbst konnte die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zunächst nicht machen. (jly)