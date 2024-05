Wittmann-Beförderung: Zorniger verweist auf Qualität

In Sabrina Wittmann trainiert beim FC Ingolstadt erstmals eine Frau ein Männer-Team der 3. Liga. Für Fürths Trainer Alexander Zorniger geht es nur um Qualität.

Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger will die erstmalige Berufung einer Frau als Cheftrainerin einer Männer-Mannschaft in der 3. Fußball-Liga nicht überbewerten. "Wenn die Vereinsführung denkt, sie hat die Qualität, dann fertig. Ich brauche auch keine Gruppierung, die sagt, es ist schon lange überfällig", sagte Zorniger am Donnerstag.

Der FC Ingolstadt hatte zuvor Sabrina Wittmann bis Saisonende die Verantwortung in der 3. Liga übertragen. Zorniger räumte ein, ihre Qualität als Trainerin aber nicht zu kennen. "Jeder kriegt das zu dem Zeitpunkt, wenn es notwendig ist", sagte er.

Ingolstadt hatte sich von Michael Köllner getrennt und die bisherige U19-Trainerin Wittmann bis zum Sommer befördert. So hoch hat noch nie eine Frau ein Männer-Team im deutschen Fußball betreut.

Der Fürther Trainer verwies auf seine eigene Vita, die nicht zwangsläufig in den Profifußball hätte führen müssen. "Ich komme auch aus einer Gruppe, wo Trainer ohne Profierfahrung niemals Trainer in der 1., 2. oder 3. Liga geworden sind", erinnerte der 56-Jährige vor dem Zweitligaspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig. Ein Ralf Rangnick etwa, der selber keine große Spielerkarriere hatte, hätte dann aber anderen "die Tür" geöffnet. "Wenn die Frau Wittmann eine gute Trainerin ist, dann soll sie Trainerin sein bei den Männern oder Frauen, und wenn nicht, dann nicht."

(dpa)