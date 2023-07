Sportwagen brennt auf A8 bei Sulzemoos aus: Augsburger schwer verletzt

Und wiedermal fragt man sich warum für den Erwerb einer solchen vierrädrigen Waffe kein Befähigungsnachweis zur fachgerechten Bedienung erforderlich ist.

Das vielen die geistige Reife für so ein hochmotorisiertes Fahrzeug fehlt, kann man täglich nicht nur beobachten, sondern leider auch hören. Wilde Ampelstarts, mal kurz innerstädtisch durchbeschleunigen weit über die zulässige Höchstgeschwindigkeit hinaus, gerne auch mal nachts und in Wohngebieten, Klappenauspufforgien, etc. etc.



Antworten Melden