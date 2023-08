Verkehr

Die Zahl der Fahrradtoten steigt: Wo es in der Region besonders gefährlich ist

Plus In Bayern verunglücken deutlich mehr Fahrradfahrer als anderswo. Ein Blick in die Region zeigt: In den Städten geschehen besonders viele Unfälle, auf dem Land viele schwere. Ein Grund: die fehlende Infrastruktur.

Von Jonathan Lindenmaier

Jeden Tag verunglücken Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf bayerischen Straßen. Sie müssen schwerverletzt in die Klinik, jeden vierten Tag stirbt einer dieser Menschen. Zwar ging die Zahl der Verkehrstoten über die vergangenen Jahre zurück. Nicht aber bei den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern. Im Gegenteil: Für sie bleibt die Straße eine große Gefahr – vor allem in Bayern. Die Zahl im Freistaat steigt sogar.

Die Zahl der Toten ist so hoch wie seit 2009 nicht mehr

Dabei verunglücken in Bayern ohnehin schon mehr Radfahrerinnen und Radfahrer als in anderen Teilen Deutschlands. Unter den Flächenbundesländern belegte der Freistaat 2021 einen traurigen zweiten Platz. Nur in Schleswig-Holstein verunglückten im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Menschen auf dem Rad. Die drei Stadtstaaten – Berlin, Hamburg und Bremen – nehmen dabei eine Sonderstellung ein, da in urbanen Gebieten statistisch gesehen deutlich mehr Menschen verunglücken als in ländlichen Gebieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

