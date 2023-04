Zehnjährige tot in Heim gefunden: Verdacht auf Tötungsdelikt

Im bayerischen Wunsiedel wurde ein zehnjähriges Mädchen tot in einem Heim aufgefunden. Die Polizei hat eine Sonderkommission ins Leben gerufen. Sie geht von einem Fremdverschulden aus.

Am Dienstagmorgen machten Angestellte einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel eine erschreckende Entdeckung: Sie fanden ein lebloses Kind. Es soll sich dabei um ein zehnjähriges Mädchen handelt, für das jede Rettung zu spät kam. Die Polizei geht nach von einem Fremdverschulden aus. Sie leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ein. Das gab eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Anfrage von BR.24 bekannt.

Wunsiedel: Zehnjährige tot in Heim gefunden – Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Die Polizei hat eine Sonderkommission mit dem Namen "Park" ins Leben gerufen. Es wurden einige Kräfte aus umliegenden Dienststellen in die oberfränkische Kreisstadt Wunsiedel im Fichtelgebirge zusammengezogen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Wunsiedel liegt nur rund 30 Meter von der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef entfernt.

Am Fundort der Leiche haben Spezialisten der Kripo Hof umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Hof ordnete außerdem die Obduktion der Leiche an. Diese ergab offenbar, dass ein Fremdverschulden vorliegen muss. Ein Unfall sei allerdings noch nicht auszuschließen. Einen Verdacht gegen eine bestimmte Person gab es zunächst offenbar nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Mädchen tot in Heim gefunden: Polizei hält sich zu Ermittlungen bedeckt

"Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir momentan keine weiteren Angaben machen", erklärte die Polizei. Aus derartigen Gründen hatte die Polizei die Öffentlichkeit auch erst 24 Stunden nach dem Fund der Leiche von dem Vorfall unterrichtet.

Das Mädchen hatte auf einen amtlichen Beschluss in Wunsiedel in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef gelebt. Am Dienstagmorgen hatten Angestellte sie gegen 8.45 Uhr leblos aufgefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen. "Wir sind alle total geschockt und können es noch gar nicht begreifen", sagte eine Mitarbeiterin des Kinderheims zu Bild.

Lesen Sie dazu auch