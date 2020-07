vor 51 Min.

52 Grüße aus aller Welt nach Binswangen

Plus Eine Binswangerin und ihr Vater haben eine ganz besondere Tradition. Eine weitere Serie unserer Postkartenaktion.

Von Cordula Homann

Waren Sie schon mal in Hongkong? Die Stadt in Fernost ist zurzeit viel in den Schlagzeilen, aber nicht als Reiseziel, sondern aus politischen Gründen. Doch Corina Maier aus Binswangen verbindet damit etwas ganz anderes.

Die Tochter wohnt in Binswangen

Die 34-Jährige wohnt in Binswangen. Sie hat an unserer Postkarten-Aktion teilgenommen und pflegt eine besondere Tradition:

Von ihrem Vater Hans-Peter Wipfler, gebürtig aus Lauterbach, hat sie bereits 52 Postkarten aus aller Welt bekommen. „Er kommt privat wie beruflich viel in der Welt herum und schickt mir Ansichtskarten seit meiner frühen Kindheit. Besonders beeindruckt hat mich das Lichtermeer und Feuerwerk aus Hongkong von 1995. Etliche Knicke an dieser Lieblingskarte zeigen, dass sie sehr oft in meinen Händen war.“ Das Foto zeigt Corina Maier zwischen all den kunterbunten Postkarten, die sie an die Reisen ihres Vaters erinnern.

Trotz Corona-Pandemie

Und wo wurde Ihre Lieblingskarte losgeschickt? Machen Sie mit bei unserer Postkartenaktion. So holen wir trotz Corona-Pandemie den Urlaub und exotische Ziele in die Zeitung. Machen Sie ein Bild von sich und ihrer Postkarte und schicken Sie es uns an redaktion@donau-zeitung.de. Bitte schreiben Sie Ihre Adresse und Telefonnummer für Rückfragen dazu. Wir freuen uns über jede Mail und bringen jede Postkarte nach und nach. So geht Urlaub 2020! (corh)

