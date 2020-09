vor 48 Min.

800 Jahre Fristingen und keine Feier?

Plus Vor 800 Jahren ist Dillingens Ortsteil Fristingen zum ersten Mal erwähnt worden. Pläne, das zu feiern, gab es viele. Dann kam Corona. Am kommenden Sonntag findet trotzdem etwas Besonderes statt.

Von Cordula Homann

Sichtlich stolz sitzt die Truppe um den Tisch. Noch vor drei Jahren waren sich die Fristinger nicht so sicher, dass es zum 800. Bestehen ihres Heimatortes eine Chronik gibt. Doch jetzt ist sie fertig. Am kommenden Wochenende wird das bunt bebilderte Buch zum ersten Mal verkauft.

Fristingens erste urkundliche Erwähnung fand sich in Stuttgart

„Anfangs haben wir gezweifelt, ob wir überhaupt das notwendige Material für eine Chronik zusammenbekommen – und wer die ganze Arbeit machen soll“, erinnert sich Susanne Ahle. Doch Norbert Gutmair hat sich schon immer für Geschichte interessiert – und einfach mal angefangen. Nach einer größeren Odyssee über das Dillinger Stadtarchiv, das Bayerische Staatsarchiv in Augsburg und ein Kloster „irgendwo“, landete er schließlich im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart.

Das Team von der Fristinger Dorfchronik, im Bild von links: Johann Graf, Marianne Ahle, Georg Strasser, Susanne Ahle, Wunibald Wunderle, Norbert Gutmair, Manfred Traber und Max Hitzler. Es fehlen: Ursula Dirr, Alexander Lehmann. Bild: Homann

Und tatsächlich fand er sie dort: Die erste urkundliche Erwähnung von Fristingen vor 800 Jahren. Zwei Chronisten haben zusätzlich dazu beigetragen, dass neuere Fristinger Geschichte bis ins Detail bekannt ist: Pfarrer Josef Demleitner und Anton Steiner. Mit deren Unterlagen machte sich ein Team um Gutmair schließlich daran, die Chronik zusammenzustellen. „Es wäre ja schade, wenn all das vergessen wird – zumal der Ort etwas hergibt“, betont Johann Graf.

Gutmair und Strasser besuchten einen Kurs für altdeutsche Schrift

Demleitner, der von 1911 bis 1928 in Fristingen tätig war, hat der Gemeinde nicht nur die berühmte Krippe hinterlassen, sondern auch eine ausführliche Ortschronik samt Tagebüchern. Aber in altdeutscher Schrift. Kein Problem für Marianne Ahle. „Meine Mutter hatte die Feldpost ihres Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg aufgehoben. Weil ich mich dafür interessiert habe, hab ich mir die Schrift angeeignet. Inzwischen kann ich sie fließend lesen.“

Zur Ergänzung besuchten Gutmair und Georg Strasser noch einen Vhs-Kurs über die Schrift. Parallel dazu sammelte das Team Fotos aus Fristingen. Viele davon stammen von Anton Steiner, der von 1911 bis 2001 lebte. „Der hat alles notiert. In den 1930er Jahren zum Beispiel war plötzlich die Wäsche weg und man verständigte die Polizei. Die ermittelte den Dieb: Der Hund hatte die Wäsche in seine Hütte gezogen“, erzählt Susanne Ahle und lacht. Das große Hochwasser, der schwere Brand, das Fristinger Freibad, alles habe Steiner, der Schreiner und Bestatter am Ort, beschrieben und zum Teil in Fotos festgehalten. Dazu gehört auch die NS-Zeit, als Fristingen zum Nazi-Musterdorf wurde. Damals kam viel Geld in den Ort und damit das ehemalige Freibad und das Kopfsteinpflaster.

Fristingen kennt nun seine 800-jährige Geschichte

Die Gruppe am Tisch ist glücklich, dass die Chronik fertig geworden ist, dank der Unterstützung von Vereinen, Firmen und der Stadt sogar in Farbe. Ein großes Dankeschön gilt auch Dillingens Stadtarchivarin Felicitas Söhner, die mit Rat und Tat zur Seite stand. Jetzt kennt auch jeder Fristinger Verein seine Geschichte.

Jeder am Tisch verbindet etwas Besonderes mit dem Werk und der Fristinger Geschichte: Manfred Traber, ein gebürtiger Dillinger, hat seine neue Heimat nun noch mehr kennen- und liebengelernt, Johann Graf hat sich an das Freibad und die Fristinger Pestsäule erinnert. Dank der Fotos weiß der Jüngste in der Runde, Gutmair, wie es früher in Fristingen aussah. „Jetzt weiß ich auch wo der Obere Entenweiher war, und kann mitreden“, sagt er und lacht.

Fristingen früher: Ein Ei und einen Kreuzer für die Kirche

Marianne Ahle hat sich vor allem für die detaillierten Aufzeichnungen des Pfarrers über Abgaben, etwa „Ein Ei und ein Kreuzer“ interessiert. „Das Hochstift in Augsburg bekam am meisten. Man fragt sich, wie eine Familie mit zwölf oder 13 Kindern diese Abgaben leisten konnte.“ Dass das ganze Wissen über Fristingen jetzt in einem Buch sei, hält Susanne Ahle für einen unheimlichen Schatz: „Wir haben gespürt, dass hier immer wieder Menschen lebten, denen der Ort und die Menschen wichtig waren und die deswegen alles notiert haben, das ist schön.“

Die nachfolgenden Generationen würden sich für die Geschichte mehr interessieren, als man denkt, ergänzt Max Hitzler. Dank der Arbeit an dem Buch könne man nun viele ihrer Fragen beantworten. Er selbst, gesteht Wunibald Wunderle, habe sich früher nicht für die Geschichten seines Vaters von früher begeistert. „Das ist schade. Doch aufgrund unserer Arbeit ist eine hochwertige Errungenschaft herausgekommen.“ Georg Strasser hat unter anderem die Fotos für die Chronik beigesteuert, aber auch im Stadtarchiv geforscht. „Wenn man sieht, wem was gehört hat und wie Besitz verschoben wurde, das ist hochinteressant.“

Fristingens 800-Jahr-Feier fällt aus

An ihrer Begeisterung für die Fristinger Geschichte wollte die Gruppe heuer alle anderen teilhaben lassen. Das 800-jährige Bestehen sollte richtig gefeiert werden, doch dann kam die Corona-Pandemie. Dabei hatten die Fristinger pfiffig alle Termine des Festjahres 2020 auf das Etikett eines Festbieres drucken lassen. „Die Flaschen gingen Ende vergangenen Jahres weg wie warme Semmeln, etwa beim Theater“, erinnert sich Graf. Ein Kapellenrundgang war geplant, ein Heimatabend… Doch nach dem Krippensingen am 5. Januar mit den Böllerschützen war plötzlich Schluss.

Umso mehr freut sich das Chronik-Team auf den kommenden Sonntag, 6. September. Dann wird die Fristinger Chronik nach dem Gottesdienst ab 11 Uhr auf dem Platz vor dem Raiffeisen-Lagerhaus verkauft. „Ich hoffe, viele greifen nach der Chronik und interessieren sich in 50 Jahren auch noch dafür. Es wäre toll, wenn sie dann weitermachen würden“, meint Gutmair.

Fristingen bekommt ein Wappen

Und noch etwas Besonderes steht am Sonntag bevor: Fristingen hat anders als Schretzheim oder Kicklingen bislang kein eigenes Wappen. Doch Gutmair hat herausgefunden, dass sich das Adelsgeschlecht der Herren von Fristingen nach dem Ort benannt hat, und nicht umgekehrt. Nach dem Aussterben der Herren von Fristingen im 15. Jahrhundert ist das Wappen freigeworden. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz wird es nun am Sonntag vor dem Verkauf der Chroniken überreichen. Die Veranstalter appellieren an alle Besucher, am Sonntag die Abstandsregeln einzuhalten und so möglich Masken zu tragen.

2021 soll auch das geplante Fest übrigens nachgeholt werden. Einen Termin gibt es schon, Mitte Juni. „Wir planen 800+1. So sang- und klanglos lassen wir das Jubiläum nicht vorbeigehen“, verspricht Gutmair.

INFO Wer eine Chronik möchte, und am Sonntag keine Zeit hat, kann sich Norbert Gutmair, Telefon 01733931788, und Manfred Traber, Telefon 0171608941, wenden.

