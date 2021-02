09:27 Uhr

83-Jähriger prallt nahe Höchstädt mit Auto in Traktorgespann

Bei einem Unfall in Höchstädt wurde am Samstagabend ein 83-Jähriger verletzt.

Zwischen Höchstädt und Blindheim kommt es am Samstag zu einem Unfall. Ein Mann übersah wohl ein Traktorgespann.

Am Samstagabend gegen 18.15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Treuchtlingen mit seinem Traktor samt Anhänger die B 16 von Höchstädt kommend in Fahrtrichtung Blindheim. Ein in selber Richtung mit seinem Pkw fahrender 83-jähriger Tapfheimer übersah das Gespann und prallte in das Heck des Anhängers.

7000 Euro Schaden bei Unfall nahe Höchstädt

Der Unfallverursacher zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, welche im Dillinger Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der landwirtschaftliche Anhänger wurde im Heckbereich leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7000 Euro. Die Feuerwehren aus Höchstädt und Sonderheim waren mit circa 32 Einsatzkräften vor Ort. (dz)

