vor 31 Min.

Achtung Baustelle: Die B492 wird ausgebaut

Am Montag geht es los. Was Verkehrsteilnehmer auf dem Weg zwischen Lauingen und Giengen wissen müssen.

In der kommenden Woche wird das Regierungspräsidium Stuttgart mit dem Ausbau des Lückenschlusses der B492 zwischen Hermaringen und Brenz beginnen. Zunächst wird die vorhandene Straße komplett abgetragen.

Um eine ausreichende Tragfähigkeit des Baugrundes zu erhalten, werden auf gesamter Länge und Breite sogenannte Rüttelstopfsäulen eingebracht. Auf diesem Fundament wird die neue Bundesstraße hergestellt. Der auszubauende Streckenabschnitt beträgt rund zwei Kilometer.

Dieser beginnt südlich von Hermaringen im Anschluss an die bereits fertiggestellte Ortsumfahrung Hermaringen und endet rund 1,5 Kilometer nördlich der Ortslage Brenz. ("Lachnummer" B492-Ausbau: Geht es wirklich bald los?)Das Ende der Baustrecke schließt an die im Jahr 2012 fertiggestellte Ortsumfahrung Brenz und Ortsumfahrung Obermedlingen an.

Zur Durchführung dieser Arbeiten ist die Vollsperrung des Streckenabschnitts zwischen Hermaringen und Brenz ab Montag, 27. April, bis voraussichtlich Ende 2021 erforderlich.

Die B492 zwischen dem Landkreis Dillingen und dem Kreis Heidenheim wird ausgebaut. Bild: Regierungspräsidium Stuttgart

Seit Anfang März 2020 laufen laut Pressemitteilung die vorbereitenden Maßnahmen für den Ausbau der B492. Die notwendigen Vorarbeiten für die Umleitungsstrecken wurden weitestgehend abgeschlossen. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt ab Montag, 27. April, über die B16 – AS Lauingen Mitte Staatsstraße 2025 – DLG28 – DLG7 – DLG35 – L1082 – Staatsstraße 2025 – K3006 – K3032 – A7, AS Heidenheim. Für den sonstigen Verkehr wird eine Umleitung ab Brenz über die L1170 – Niederstotzingen – L1168 – Oberstotzingen – L1079 – B19 – B492 Giengen – Hermaringen ausgeschildert.

Die Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen wurden informiert

Die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen wird, soweit es der Bauablauf zulässt, weitestgehend aufrechterhalten werden. Die betroffenen Eigentümer werden darüber informiert. In diese Maßnahme zum Erhalt der Infrastruktur und Verkehrssicherheit auf der B492 investiert der Bund rund 18 Millionen Euro. Die Ausbaustrecke ist der Lückenschluss der geplanten Verbindung zwischen der Autobahn A7-Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen und der B16 bei Gundelfingen/Bayern.

Das Regierungspräsidium empfiehlt, die Sperrung weiträumig zu umfahren, und bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage. (pm)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen