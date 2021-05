Aislingen

vor 32 Min.

Ein tierischer Gast auf Wohnungssuche in Aislingen

In Gundelfingen hat es sich schon ein Storchenpaar auf dem Rathaus gemütlich gemacht.

Plus In Aislingen lässt es sich gut wohnen. Das hat sich zumindest ein Storch gedacht, der derzeit in der Aschberggemeinde seine Runden dreht und nach einer neuen Bleibe sucht.

Von Tanja Ferrari

Vielerorts sitzt er im Landkreis hoch oben auf den Dächern. Er klappert fleißig mit seinem roten Schnabel und beobachtet fasziniert den Trubel und das Geschehen vor Ort. Auch in Aislingen zieht derzeit ein Storch seine Runden und sucht, so scheint es, nach einer passenden Bleibe. Bürgermeister Jürgen Kopriva freut sich über den tierischen Gast. Er sagt: „Viele der Vögel landen auf der Durchreise von Lauingen und Burgau bei uns in Aislingen.“

Themen folgen