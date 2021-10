Aislingen/Holzheim/Glött

01.10.2021

Mathias Breimair ist der neue Pfarrer im Aschberg

Nur eine seiner acht Wirkungsstätten im Aschberg: Pfarrer Mathias Breimair in der Holzheimer Kirche Sankt Martin. Am Sonntag feiert er seinen offiziellen Einführungsgottesdienst.

Plus Mathias Breimair folgt auf Josef Kühn. Viele in seiner neuen Gemeinde haben den 32-Jährigen mit seinem E-Bike schon bemerkt. Am Sonntag ist sein Einführungsgottesdienst.

Von Christina Brummer

Die Kirchenbänke sind im Aschberg erfreulich voll. Das ist der Eindruck von Mathias Breimair, dem neuen Pfarrer für die sieben Pfarreien im Aschberg. „Wenn alle auf Abstand sitzen, sieht die Kirche zwar schnell gut gefüllt aus“, sagt er lächelnd, doch sei er von seiner neuen Gemeinde dennoch positiv überrascht gewesen.

