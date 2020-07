vor 18 Min.

Aktion im Dillinger Land: Mal deinen Sommer!

Mit einer besonderen Aktion will das Dillinger Gesundheitsamt auf die Gefahren von Sonnenbaden aufmerksam machen. Und Kinder können etwas gewinnen.

Viele Familien werden wegen Corona den diesjährigen Sommer und insbesondere die Urlaubstage vermutlich in Heimatnähe verbringen, wo ebenfalls schöne Sommertage erlebt werden können.

Der Sonnenschutz ist dabei genauso wichtig wie bei einem Urlaub in südlichen Ländern. Deshalb hat das Dillinger Gesundheitsamt in den zurückliegenden Jahren in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregionplus in den Freibädern oder Seen des Landkreises Dillingen über den richtigen Umgang mit der Sonne aufgeklärt.

"Sonne(n) mit Verstand heißt es auch im Landkreis Dillingen

Da die Kampagne „Sonne(n) mit Verstand“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage nicht wie gewohnt stattfinden kann, gibt es eine Alternative. Ähnlich wie im vergangenen Jahr dürfen junge Künstler ein Bild malen und können dabei tolle Preise gewinnen. Dieses Jahr findet die Aktion online statt. Das Thema lautet: „Sommer mal anders, mal uns deinen Sommer – wir achten auf Sonnenschutz!“ Zur Teilnahme an der Preisverleihung muss das gemalte Bild auf der eigenen Facebook-Seite gepostet und mit der Facebook-Seite der Gesundheitsregionplus (www.facebook.com/GesundheitsregionplusLandkreisDillingen/) verlinkt werden.

So kann man sich an der Aktion des Dillinger Gesundheitsamtes beteiligen

Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, die Bilder an eugenie.schweigert@landratsamt. dillingen.de per E-Mail zu schicken. Das Bild wird dann durch die Mitarbeiterinnen direkt auf der Facebook-Seite der Gesundheitsregionplus hochgeladen. Bei Wunsch können der Vorname und das Alter des Kindes mit dem Bild veröffentlicht werden. Anfang August werden die neun Gewinner ausgelost.

Und das gibt es bei der Aktion des Dillinger Gesundheitsamtes zu gewinnen

Einsendeschluss ist der 2. August dieses Jahres. Zu gewinnen gibt es laut Pressemitteilung Bücher- und Spielsets sowie Strandspieltaschen für alle Altersklassen. Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf der Facebook-Seite der Gesundheitsregionplus und auf der Internetseite des Landratsamtes (www.landkreis-dillingen.de – Gesundheit und Soziales). (pm)

zum Thema „Sonne(n) mit Verstand“ finden sich unter www.sonne-mit-verstand.de. Die Facebook-Seite der Gesundheitsregionplus Landkreis Dillingen bietet eine Plattform für gesundheitsbezogene Angebote im Landkreis.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen