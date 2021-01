vor 56 Min.

An Silvester betrunken einen Unfall verursacht

Polizei meldet zwei Vorfälle in Lauingen. Ein Mann hat sich dabei selbst gestellt.

Am Silvesterabend gegen 18.40 Uhr ist es zu einem unerlaubten Entfernen des Unfallortes in Lauingen gekommen. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker befuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw die Riedhauser Straße von Wittislingen kommend in Richtung Innenstadt. Den dortigen Kreisverkehr bemerkte er zu spät und überfuhr diesen. Den hierbei entstehenden Lärm hörte ein Anwohner und blickte aus seinem Fenster.

Erst war der Fahrer in Lauingen flüchtig

Dabei konnte er sehen, wie der Unfallverursacher in Richtung Stadtmitte weiterfuhr, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Der Anwohner verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme kam der zunächst flüchtige Fahrer zurück und stellte sich den Beamten. Bei ihm konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 15000 Euro.

Keine Person wurde verletzt

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ohne Personenschaden kam es an Silvester bereits um 9 Uhr in Lauingen. Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr die Michael-Späth-Straße und wollte in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Hierbei übersah sie einen geparkten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von 3000 Euro. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. (pol)

