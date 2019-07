vor 18 Min.

Arbeitslosenquote im Kreis Dillingen bleibt auf niedrigem Niveau

Wie im Vormonat liegt die Zahl bei 1,8 Prozent. Die Agentur für Arbeit erkennt allerdings eine eingetrübte Konjunktur.

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 1,8 Prozent, wie bereits im Vormonat. Derzeit sind im Landkreis Dillingen 971 Menschen arbeitslos gemeldet, 26 weniger als im vorigen Monat und 123 mehr als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: „Ursächlich ist hierfür die steigende Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung (SGB III). Im Agenturbezirk steigt dieser Wert um 115 Personen, beziehungsweise 25,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Der Zugang aus Erwerbstätigkeit sei höher als der Abgang in Erwerbstätigkeit. „Dies deutet auf eine aktuell eingetrübte Konjunktur hin“, erläutert Paul, fügt aber in der Pressemitteilung hinzu: „Die Arbeitsmarktlage ist dennoch insgesamt positiv.“

Langzeitarbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen reduziert

Die Langzeitarbeitslosigkeit habe sich im Vergleich zum Vorjahr um über 32 Prozent reduziert. Dies liege auch an der guten Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II) und den ersten Erfolgen des Teilhabechancengesetzes. „Insgesamt sind die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Fuß zu fassen, gut“, sagt Paul. Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote 2,1 Prozent. Das entspricht 414 Personen.

Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,5 Prozent (103 Personen). 231 ausländische Arbeitslose und 104 Menschen mit Behinderung suchen eine Beschäftigung. Von den 971 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 570 Personen (minus elf zum Vormonat) bei der Agentur für Arbeit und 401 beim Jobcenter Dillingen (minus 15 zum Vormonat) gemeldet.

„Die Arbeitskräftenachfrage hat ihren Schwerpunkt bei der Suche nach Fachkräften. Unternehmen müssen teilweise sehr lange nach der geeigneten Fachkraft suchen. Über 800 freie Arbeitsstellen waren im Juni im Landkreis unbesetzt“, erklärt Paul. Die Aufgabe der Agentur sei es, Angebot und Nachfrage von Arbeitskraft zueinander zu bringen.

Dazu werden vor allem Qualifizierungen für arbeitslose Menschen und Beschäftigte angeboten. 36,5 Prozent der Stellenmeldungen entfallen auf die Zeitarbeit. „Weiterhin viele Stellen stammen aus dem Handel, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen“, informiert der Vorsitzende der Geschäftsführung. Neu von den Arbeitgebern wurden 150 gemeldet. Die Anforderungen liegen bei etwa 87 Prozent der unbesetzten Stellen auf Fachkraftniveau oder höher. Für 612 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit und für 94 in Teilzeit gesucht. Bei 116 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich.

Immer mehr Beschäftigte arbeiten nicht in Vollzeit

Aktuell liegen die neuesten Zahlen zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung vor. Im Dezember 2018 waren 34.315 Menschen im Landkreis beschäftigt. Das sind 723 oder 2,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der stärkste Zuwachs war bei den Beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit (plus 353/+9,7 Prozent) und bei den Beschäftigten über 55 Jahre (plus 515/plus 8,4 Prozent) zu verzeichnen. Immer mehr Beschäftigte arbeiten nicht mehr in Vollzeit. In der Zeit von Dezember 2017 auf Dezember 2018 stieg die Teilzeitbeschäftigung um 3,5 Prozent (plus 333 Beschäftigungen) auf 9821. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im verarbeitenden Gewerbe (plus 229 oder plus 1,9 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung in der Arbeitnehmerüberlassung (minus 120 oder minus 17,8 Prozent).

315 offene Ausbildungsstellen und rund 150 gemeldete Bewerber

Im Juni waren im Landkreis noch etwa 150 Bewerber bei der Agentur gemeldet, die noch unentschlossen sind, wie es nach der Schule weitergehen soll beziehungsweise auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Andererseits sind 315 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt.

Auch der Arbeitsmarkt im gesamten Agenturbezirk Donauwörth – dieser umfasst die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm – zeigt sich auf niedrigem Niveau weiterhin robust. Die Arbeitslosigkeit sank im Juni um 71 beziehungsweise 1,3 Prozent auf 5419. Aber im Vergleich zum Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit um 324 Personen beziehungsweise 6,4 Prozent. (pm)

