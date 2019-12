Ausgeraucht: Kuriose Silvester-Geschichten aus dem Kreis Dillingen

Plus Kurioses, Witziges, Nachdenkliches und Historisches im Landkreis Dillingen rund um den Jahreswechsel: Wir haben in unseren Archiven geblättert.

Der Jahreswechsel ist etwas Besonderes. Ob man ihn feiert, oder nicht. Ob man Raketen in die Luft jagt, oder nicht. Und manche Silvester heben sich noch mehr von anderen ab. Wir haben in unserem Archiv gestöbert und einiges gefunden:

In Bissingen eskaliert ein Beziehungsstreit

Große Freude herrschte bei einer Familie in Blindheim an Silvester 1994. Ihr Mitte Dezember entlaufene Berner Sennenhund „Barko“ war von einem Schüler im 20 Kilometer entfernten Bocksberg aufgenommen worden. Am letzten Tag des Jahres brachte er den Hund zu seiner Familie in Blindheim zurück.

In Bissingen eskalierten in der Silversternacht 2014 Beziehungsprobleme eines Paares: Die betrunkene Frau warf zuerst den Laptop ihres Lebensgefährten in den Kamin, wo das Gerät vollständig verbrannte. Dann bewarf sie den Mann mit einem Glas und biss ihm in den Arm. Ihr Versuch, ihn auch noch mit einer Flasche und einem Kerzenständer zu bewerfen, scheiterte. Als die Polizei eintraf, spuckte die stark alkoholisierte Frau einem Polizeibeamten auch noch ins Gesicht.

Straßenpfosten in Bachhagel herausgerissen

Ein Unbekannter riss in Bachhagel an Silvester 2010 an der Ortsverbindungsstraße Richtung Oberbechingen insgesamt 42 Straßenpfosten heraus und bog ein Verkehrsschild um.

Strömender Regen herrschte in der Silvesternacht 2011, weshalb es laut Polizeibericht im Landkreis recht ruhig geblieben war. Gegen 17.30 Uhr musste die Feuerwehr Höchstädt dann doch ausrücken, um einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Donauwörther Straße zu löschen, der vermutlich durch einen Feuerwerkskörper entstanden war. Geschätzter Sachschaden rund 40000 Euro. In der gleichen Nacht waren zwei Betrunkene in ein Getränkelager einer Disco in Lauingen eingebrochen. Dort hatten sie sich gerade an diversen Getränken bedient, als sie von zwei Security-Mitarbeitern erwischt wurden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 und 2,2 Promille.

Das Auto nicht mehr gefunden

In der Silvesternacht 2008 konnte in Dillingen ein Partygast sein Auto nicht mehr finden. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, hatte sich ein 18-Jähriger den Wagen „geborgt“ und zusammen mit einem Freund eine Spritztour zu einer Tankstelle nach Dillingen unternommen, um für Getränkenachschub zu sorgen. Dort ließ er das Fahrzeug dann einfach stehen.

Eine achtköpfige Familie besuchte 2011 ein China-Restaurant in Dillingen, um dort Silvester zu feiern. Sie aß für etwa 165 Euro, ging dann nach draußen und sah sich dort das Feuerwerk an. Allerdings kam die Familie danach nicht mehr in das Restaurant zurück, um die noch offene Rechnung zu bezahlen. Silvester 2018, 12.30 Uhr. Im Kernkraftwerk Gundremmingen laufen an diesem Silvestertag längst die Vorbereitungen, Block B abzuschalten. Der technische Geschäftsführer Michael Trobitz drückt auf den entscheidenden Knopf und pünktlich um 12 Uhr steht die Anzeige der Generatorleistung auf 0 Megawatt. Um 12.30 Uhr wird die Reaktor-Abschaltung angekündigt, bevor Block-Leiter Siegfried Offner mit einem Knopfdruck das Sammeleinfahren der Steuerstäbe auslöst. Der Oberliezheimer Skilift lief, die neuen Motorschlitten hatten Loipen gespurt – denn an Silvester 2014 lag richtig viel Schnee. Es war der letzte weiße Jahreswechsel vorerst. Im gleichen Jahr wollte das Kaufhaus Paul in Dillingen schließen. Ein paar Tage nach dem Jahreswechsel war es noch geöffnet, bis auch die letzten Restposten verkauft waren.

Um Mitternacht musste die letzte Zigarette geraucht sein

Die Euro-Umstellung ist im Landkreis in der Silvesternacht 2001/2002 völlig problemlos verlaufen. Die Geldausgabe-Automaten funktionierten ab 0.00 Uhr bestens, sodass jeder sein Portemonnaie mit den neuen Euro-Scheinen füllen konnte. Über ein Spalier von rund einer Million Zuschauern am Start in Buenos Aires hatte der Lutzinger Racetruck-Fahrer Matthias Behringer unserer Zeitung exklusiv berichtet, als er am Silvestertag 2010 die erste Wertungsetappe bei der Rallye Dakar in Angriff genommen hatte. Das Ende der verrauchten Kneipen wurde in der Silvesternacht 2007 eingeläutet. Laut Gesetz mussten ab 24 Uhr die letzten Zigaretten in den Gasthäusern des Landkreises und in ganz Bayern geraucht sein. Auch wir waren damals im Landkreis Dillingen unterwegs und besuchten die letzten Raucher, die noch im Warmen paffen durften. Seitdem darf in Gastronomiebetrieben nicht mehr geraucht werden.

Am Silvestertag 2004 flogen die ersten beiden Kräfte der Johanniter aus Nordschwaben mit einer Trinkwasser-Aufbereitungsanlage nach Sri Lanka, um den Menschen in der Katastrophen-Region in größter Not zu helfen. Auch dort hatte am 25. Dezember der Tsunami die Küstenregionen überrollt und tausende von Menschen mit sich gerissen.

Zum Jahreswechsel 1999/2000 blieb das von Experten vorhergesagte weltweit befürchtete Computerchaos im Landkreis Dillingen aus. Computer und Steuerchips arbeiteten auch zum Jahresbeginn 2000 vollkommen normal.

Einen ganz besonderen Eindruck hat diese Millenniumsnacht allerdings in Wertingen hinterlassen. Nicht nur bei den 500 Gästen der Silvestergala „Wertingen lässt’s krachen“, sondern auch in der städtischen Kasse. Rund 90000 Mark hatte die Stadt für diese besondere Feier am Schluss draufzuzahlen. Bürgermeister Riesebeck verteidigte dies mit dem 725-jährigen Jubiläum der Stadt im gleichen Jahr, was nicht alle Wertinger nachvollziehen konnten.

Kurioser Diebstahlversuch vor 100 Jahren

Nach dem Mauerfall am 9. November standen die Silvesterfeiern in Deutschland zum Jahreswechsel 1989/1990 ganz unter dem Eindruck dieses Ereignisses. So auch der Jahresabschlussgottesdienst in der Pfarrei St. Peter in Dillingen. Als ein besonderes Ereignis zur friedlichen Wende in Mitteldeutschland bezeichnete Stadtpfarrer Gottfried Fellner die Tatsachen, dass Ausgangspunkt für den friedlichen Wandel in der DDR die Montags-Friedensgottesdienste und das freie Wort in den Kirchen gewesen seien. Dort hätten die Menschen in ihrem Verlangen nach Freiheit die Ermutigung zu den Demonstrationen gegen das SED-Regime erhalten. „Wo Gott geehrt wird, wächst auch der Friede“ so der Dillinger Stadtpfarrer.

Schon im Jahreswechsel 1919/1920 berichtete unsere Zeitung von einem kuriosen Diebstahlversuch. Das Fuhrwerk eines hiesigen Limonadenfabrikanten wurde auf der Straße von Frauenriedhausen nach Lauingen von einem Burschen überfallen, der unter der Drohung: „Geld her!“ das Fuhrwerk anhielt. Allerdings konnte der Fahrer umkehren und über Gundelfingen der drohenden Gefahr entrinnen.