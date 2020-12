16.12.2020

Bei Unfall bei Höchstädt entsteht hoher Sachschaden

Die Dillinger Polizei musste am Dienstag zu drei Unfällen in Dillingen und Höchstädt.

Drei Unfälle haben sich am Dienstag in Dillingen und bei Höchstädt ereignet. In einer Kurve fuhr eine Frau mit ihrem Wagen geradeaus weiter in ein Feld.

Ein gewagtes Überholmanöver hat um 8 Uhr morgens in der Dillinger Innenstadt zu einem Unfall geführt: Ein 41-Jähriger wollte mit seinem Audi vom Georg-Schmied-Ring in die Königsstraße einbiegen.

Da vor ihm der Fahrer eines Skodas anhielt, überholte er diesen zuerst über die Linksabbiegerspur, um anschließend nach rechts in die Königsstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr jedoch der Skoda-Fahrer an und es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Wagen landet bei Dillingen in einem Feld

Zu einem weiteren Unfall kam es am gleichen Tag um 7.20 Uhr: Eine 81-Jährige fuhr mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache an der Einmündung der Wittislinger Straße auf die Kreisstraße DLG 4 geradeaus weiter. Erst in einem gegenüberliegenden Feld blieb sie stehen. Den Schaden am Wagen beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro.

In Höchstädt prallen zwei Autos zusammen

Eine 74-Jährige wollte dann um 17.35 Uhr mit ihrem Wagen von Deisenhofen in Richtung Höchstädt fahren. Beim Einbiegen auf die Kreisstraße DLG 41 übersah sie dabei einen vorfahrtsberechtigten Wagen und prallte damit zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. (pol)

