Bei einem Unfall bei Lauingen werden vier Menschen verletzt

In Lauingen sind bei einem Unfall am Sonntag vier Menschen verletzt worden.

Bei Lauingen sind zwischen Kreisverkehr und Auwalddonaubrücke am Sonntag zwei Autos frontal zusammengeprallt.

Zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen ist es am Sonntagnachmittag bei Lauingen gekommen. Um 17.20 Uhr sind auf der Staatsstraße 2025 zwischen dem Kreisverkehr der Weisinger Straße und der Auwalddonaubrücke zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.

Ermittelungen zum Unfall bei Lauingen laufen noch

Eine 26-Jährige war mit ihrem Wagen in Richtung Lauinen unterwegs. Ihr kam ein 30-Jähriger entgegen, in dessen Auto noch zwei Mitfahrer im Alter von 24 und 29 Jahren saßen. Ermittlungen über die Einzelheiten zu dem Unfall laufen nach Angaben der Polizei vom Montag noch.

Die Vier wurden in die Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen gebracht

Alle vier Betroffenen wurden mit zunächst unbekannten Verletzungen in die Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen gebracht. Die Feuerwehr Lauingen war mit 18 Einsatzkräften vor Ort, die Staatstraße musste im betreffenden Streckenabschnitt für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. An den Fahrzeugen, beide mussten abgeschleppt werden entstand Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 17.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

