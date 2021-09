Lauingen

17:09 Uhr

Unfall mit Dampfwagen: Lauinger Feuerwehr birgt Fahrzeug an der Donau

Ein Modell-Dampfwagen ist am Samstag in Lauingen vom Weg abgekommen und beinahe in die Donau gestürzt. Die Bergungsarbeiten laufen noch.

Von Jonathan Mayer

Es ist kein alltäglicher Anblick: Die Lauinger Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag zur Donau gerufen. Ein Kran versperrt die Durchfahrt an der Donaubrücke, auf dem Wasser fährt ein Boot. Auf der Böschung, die zum Fluss führt, liegt ein Dampfwagen. So liefen die Bergungsarbeiten an der Donau ab. Foto: Günther Hödl Bergung: Feuerwehr Lauingen hievt Dampfwagen aus der Donau Das ungewöhnliche Gefährt ist wohl bei einem Unfall umgekippt und auf die Böschung gestürzt. Die Feuerwehr ist mit den Bergungsarbeiten beschäftigt. Wie die Polizei Dillingen auf Nachfrage erklärt, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt. Mehr dazu in Kürze. Für die Bergung des Dampfwagens nutzte die Feuerwehr auch eine große Holzkiste. Foto: Günther Hödl Foto: Martin Koller, FF Lauingen



