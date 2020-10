vor 49 Min.

Bestätigte Corona-Fälle in drei Bildungseinrichtungen im Landkreis

In Zusamaltheim und Gundelfingen gibt es positiv getestete Coronafälle.

Sowohl im Kindergarten in Zusamaltheim als auch in der Grund- und Mittelschule in Gundelfingen gibt es bestätigte Corona-Fälle. DAs teilte das Dillinger Landratsamt mit.

Wie berichtete, wurden dem Gesundheitsamt Dillingen am Mittwochvormittag mehrere labordiagnostischbestätigte Fälle einer COVID-19-Erkrankung gemeldet, die dazu geführt haben,dass der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert für den Landkreis Dillingen Stand 11 Uhr auf 35,21 gestiegen ist.

Betroffen von den bestätigten Fällen ist unter anderem eine Mitarbeiterin der Kinderkrippe des Kindergartens Zusamaltheim und zwei Schüler, wovon einer die Grundschule und einer die Mittelschule in Gundelfingen besucht. Die positiv getesteten Personen befinden sich bereits seit dem Abstrichdatum in Quarantäne.

Wer jetzt alles in im Landkreis Dillingen in Quarantäne muss

Um mögliche Infektionsketten schnell zu unterbrechen beziehungsweise erst gar nicht entstehen zu lassen, müssen sich alle vom Gesundheitsamt benannten Kinder, das pädagogische Personal der betroffenen Kindergartengruppe und die Lehrkräfte der betroffenen Schulklassen als enge Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne begeben. Alle engen Kontaktpersonen werden unverzüglich im Testzentrum getestet.

Das Gesundheitsamt nimmt von sich aus Kontakt zu den betroffenen Personen auf. Deshalb bittet die Behörde laut Pressemitteilung darum, von zusätzlichen Anfragen abzusehen, um einen zeitnahen Ablauf gewährleisten zu können. (pm)

