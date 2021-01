vor 11 Min.

Betrug am Telefon: Falsche Enkel rufen in Dillingen und Wertingen an

Die Dillinger Polizeiinspektion warnt eindringlich vor Betrügern, die sich am Telefon als angebliche Enkel ausgeben. Diese rufen in Dillingen und Wertingen zurzeit verstärkt an. Wie man sich wehren kann.

Wie berichtet, sind in der vergangenen Woche in Wertingen mehrere Anrufe von falschen Polizisten in Privathaushalten eingegangen (Falsche Polizisten rufen in Wertingen an). Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldeten sich am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr erneut Betrüger bei Anwohnern in Dillingen und Wertingen - mit einer anderen Masche.

Dieses Mal gab sich der Betrüger als Enkel aus. Zunächst befragte er die Senioren, die er angerufen hatte, nach ihrem Befinden und erklärten dann, dass er in Geldnot geraten wäre und nun Hilfe bräuchte. In einem Fall erklärte der angebliche Enkel, dass er einen Unfall gehabt habe. Nun müsste sein Wagen repariert werden. Außerdem soll er den gegnerischen Schaden zahlen und eine Strafe abwenden, ansonsten würde ihm der Führerschein entzogen. Dabei nannte er eine Summe von 33.000 Euro.

In Dillingen und Wertingen wurden ausschließlich Senioren angerufen

In allen Fällen wurden ausschließlich Senioren angerufen. Diese erkannten den Betrugsversuch schnell und ließen sich nicht auf Geldzahlungen ein.

Was die Dillinger Polizei rät

Die Polizei Dillingen rät bei solchen Anrufen sich grundsätzlich den Namen des Anrufers nennen zu lassen. Niemals sollte der Name nur erraten werden. Geben sie keine persönlichen Daten und Angaben zu Vermögensständen weiter. Betrüger versuchen immer wieder unter falschen Angaben das Vertrauen von Opfern zu erschleichen. Hierbei täuschen sie oft Unglücksgeschehen wie Unfälle aber auch neuerdings eine Erkrankung durch Corona vor um dann Geldforderungen zu stellen, da man angeblich Unterstützung bräuchte.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizeiberatung.de

