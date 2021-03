Corona: Wo man sich über Ostern im Landkreis Dillingen testen lassen kann

Über die Feiertage wollen viele Gewissheit, ob und wo sie sich auf das Coronavirus testen lassen können. Im Landkreis Dillingen gibt es gleich mehrere Testzentren.

Angesichts der Infektionsdynamik und der Weiterverbreitung von besorgniserregenden Mutationen bereitet sich das Gesundheitsamt Dillingen auf ein Osterwochenende mit steigenden Fallzahlen vor. Vier bis sechs Mitarbeiter sind deshalb täglich im Dienst, um die Erkrankten und die Kontakte zu erfassen und zu informieren. So macht die sogenannte „britische Virusvariante“ B.1.1.7 inzwischen circa dreiviertel der Neuinfektionen im Landkreis aus. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Anfang dieser Woche konnten erstmals auch Fälle der „südafrikanischen Virusvariante“ B. 1.351 im Landkreis nachgewiesen werden. Wie auch die britische Variation, zählt die südafrikanische zu den vom RKI als sogenannte besorgniserregende Mutationsformen.

Die Testzentren im Landkreis Dillingen in der Übersicht

Im Rahmen der Überwachung werden aktuell in allen Laboren fünf Prozent der positiven Proben auf diverse Mutationen untersucht. Im Testzentrum des Landkreises ist das Labor beauftragt, alle PCR-Testungen in einem zweiten Testgang auf die Mutationsgene zu untersuchen. Die momentan drei bestätigten Fälle mit der südafrikanischen Virusvariation befinden sich in Quarantäne.

Wie die Testzentren im Landkreis Dillingen geöffnet haben

Auch die verschiedenen Schnelltestzentren im Landkreis sind vorbereitet und in angemessenem Umfang geöffnet. Die Öffnungszeiten an den Feiertagen lauten wie folgt:

Testzentrum des Landratsamtes, Weberstr. 14, Dillingen : Karfreitag : 10-11 Uhr Schnelltestungen , Karsamstag: 9 bis 13 Uhr Schnelltestungen und PCR-Testungen, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10-11 Uhr Schnelltestungen .

des Landratsamtes, Weberstr. 14, : : 10-11 Uhr , Karsamstag: 9 bis 13 Uhr und PCR-Testungen, und jeweils von 10-11 Uhr . Schnellteststation am Hallenbad Dillingen : Karsamstag von 9 Uhr bis 12 Uhr; Ostersonntag von 9 Uhr bis 11 Uhr.

am Hallenbad : Karsamstag von 9 Uhr bis 12 Uhr; von 9 Uhr bis 11 Uhr. Schnellteststation im Wertinger Stadtteil Bliensbach: Gründonnerstag von 8 bis 13 Uhr; Karfreitag von 10 bis 15 Uhr und Ostermontag von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

im Wertinger Stadtteil Bliensbach: von 8 bis 13 Uhr; von 10 bis 15 Uhr und von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Schnellteststation in der Spitalkirche in Gundelfingen : Karfreitag von 8 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, Ostermontag von 8 bis 13 Uhr.

in der Spitalkirche in : von 8 bis 13 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, von 8 bis 13 Uhr. Antigen-Schnelltest-Zentrum der Kesseltalapotheke in Bissingen im Jugendheim am Gründonnerstag zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr.

im Jugendheim am zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr. Testzentrum der Apotheke in Butenwiesen : Karsamstag zwischen 9 und 12 Uhr. Hier sind nur noch wenige Plätze frei.

Alle Öffnungszeiten und Telefonnummern für die Anmeldung sind im Internet unter landkreis-dillingen.de/weitere-schnelltest-stationen-im-landkreis-dillingen-a.d.donau abrufbar. (pm/mayjo)

Lesen Sie auch: