vor 23 Min.

Covid-19: weiterer Todesfall im Pro Seniore in Bissingen

Die schlechten Nachrichten aus dem Bissinger Altenheim werden nicht weniger. Eine weitere Bewohnerinnen ist in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Es kehrt keine Ruhe ein. Im Gegenteil. Wie das Landratsamt Dillingen mitteilt, ist am Montagmorgen eine 87-jährige, auf Covid-19 positiv getestete Bewohnerin des Pro Seniore in Bissingen in der Einrichtung verstorben.

Insgesamt 23 Bewohner sind in Bissingen verstorben

Damit sind insgesamt 23 Bewohner und Bewohnerinnen im Bissinger Altenheim in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Im Landkreis hat sich die Anzahl der Verstorbenen damit auf 26 erhöht. (pm)

