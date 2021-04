Debatte um Wertinger Klinik: Mehr Vertrauen ist nötig

Plus Um die Wertinger Kreisklinik zukunftsfähig zu machen, müssen immer wieder Strukturen verändert werden. Das geht aber nur gemeinsam. Das Problem: Es mangelt an Vertrauen.

In der Debatte um die Zukunft der Wertinger Kreisklinik fehlt es nicht an vielen guten Vorschlägen, etwa der Einrichtung eines geriatrischen Zentrums auf dem Ebersberg. Aber es fehlt vor allem bei den Christsozialen in der Zusamstadt an einem: an Vertrauen.

Auch in Lauingen sollte eine Geriatrie errichtet werden

Das mag auch an der Krankenhauspolitik zu Beginn dieses Jahrtausends liegen. Da wurde über den Bau einer Geriatrie am Lauinger Krankenhaus diskutiert. Das Ergebnis ist bekannt: Die Geriatrie kam nicht, die Klinik wurde bereits 2004 geschlossen. Auch aus dem wirtschaftlichen Zwang heraus, dass ein kleiner Landkreis wie Dillingen keine drei Krankenhäuser betreiben kann, ohne gigantische Defizite aufzuhäufen.

Es laufen unter den gegenwärtigen Bedingungen Millionen-Defizite auf

Das ist aber Geschichte. Niemand im Dillinger Kreistag will das Wertinger Kreiskrankenhaus dichtmachen. Weil in den Kliniken in Dillingen und Wertingen aber unter den vorherrschenden gesetzlichen Rahmenbedingungen nach wie vor Millionen-Defizite auflaufen, bleibt die Arbeit an den Strukturen eine ständige Aufgabe. Landrat Leo Schrell (FW) hat als Aufsichtsratsvorsitzender der beiden Häuser überzeugende Lösungen vorgeschlagen. Neben der Geriatrie soll die Wertinger Klinik ein Ärztehaus und eine neue Krankenpflegeschule erhalten, ein Pflegeheim wird ebenfalls gebaut.

Nur gemeinsam geht es

Eine bessere Kommunikation hätte vielleicht verhindern können, dass sich Anwohner und die Wertinger CSU überrumpelt fühlten und einen Bürgerentscheid zum Ärztehaus durchsetzten. Für die Zukunft der Wertinger Klinik ist aber eines nötig: mehr Vertrauen. Notwendige Veränderungen lassen sich nur gemeinsam durchsetzen.

