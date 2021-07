Die Jäger im Landkreis Dillingen finden keinen Vorsitzenden

Plus Zum zweiten Mal fand eine Versammlung mit Neuwahlen statt. Und wieder hat sich kein Jäger aus dem Landkreis Dillingen für die Position gefunden. Jetzt geht es vor Gericht weiter.

Mit rund 800 Mitgliedern ist die Kreisjägervereinigung eigener Auskunft zufolge die größte in Schwaben und auch bayernweit vorne mit dabei. Doch seit mehr als einem Jahr wird der Verein nur noch kommissarisch geleitet. Weil eine Briefwahl an zu geringer Beteiligung scheiterte, setzten die Jäger nun auf eine Präsenzveranstaltung auf dem Wertinger Sportplatz. Rund 100 Mitglieder kamen. Doch eine Lösung ist noch immer nicht gefunden. Im Gegenteil.