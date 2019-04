vor 33 Min.

Dieser Bulle ist so viel wert wie ein Sportwagen

Ein spannendes Winkerduell führt in Wertingen zu einem hohen Verkaufspreis. Was diesen Bullen so wertvoll macht?

Zwei Klassen von Landwirtschaftsschülern aus Augsburg und Wertingen fanden sich zu einer Unterrichtseinheit in der Schwabenhalle ein, um den Marktablauf mit Auftrieb, Körung und Versteigerung kennenzulernen. Darüber hinaus kamen viele Besucher und Kaufinteressenten bei traumhaftem Frühlingswetter, um dem Markt beizuwohnen.

Besamungsstation Höchstädt: Sensationelles Gebot

Der Spitzenbulle dieses April-Marktes hatte schon im Vorfeld für Spekulationen gesorgt. So konnten laut Pressemitteilung viele Vertreter von Besamungsstationen zur Versteigerung begrüßt werden. Mit einem Gesamtzuchtwert von 139 sowie einem Milchwert von 139 kombiniert mit überragend vorgeschätzten Exterieurzuchtwerten sorgte der rahmige „Herzschlag“-Sohn für ein spannendes Winkerduell. Den Zuschlag erhielt die heimische Besamungsstation Höchstädt beim sensationellen Gebot von 77000 Euro. Künftig wird er auf den Namen „Herzfeuer“ hören. Der Besamungsverein Neustadt/Aisch konnte sich den zweiten Stationsbullen dieses Marktes sichern. Der beste „Waldstern“-Sohn unter seinen Halbgeschwistern (Gesamtzuchtwert 131/Milchwert 124) erhielt ein Höchstgebot von 14200 Euro und wurde auf den Namen „Weinbrand“ getauft. Die weiteren Bullen aus dem Verkaufskontingent gingen für Gebote von 1700 bis 2300 Euro in den Natursprung. Besonders natürlich hornlose Bullen waren für den Deckeinsatz sehr gefragt, was sich auch an den Geboten widerspiegelt.

Spitzengebote für Jungkühe in Wertingen

Die Kaufinteressenten fanden bei diesem Markt ein Angebot von 60 sehr leistungsbereiten Jungkühen vor. Die durchschnittliche Tagesmilchmenge lag bei hervorragenden 30,5 Kilogramm. Trotz der hohen Milchmenge und der ordentlichen Qualitäten in den Hauptmerkmalen Euter und Fundament konnte der sehr hohe Durchschnittspreis der letzten Monate nicht gehalten werden. Das Preismittel aller verkauften Kühe pendelte sich bei 1578 Euro ein. Der Bedarf war am Ende gedeckt. Spitzengebote von 2000 Euro und mehr erreichten trotzdem wieder sechs Tiere. Die höchsten Preise erzielten zwei extrem leistungsbereite und exterieurstarke Jungkühe (41,2 und 36,7 Kilo Milch) der Wertklasse IIa mit jeweils 2300 Euro. Mit 84 aufgetriebenen weiblichen Zuchtkälbern fiel das Angebot der Jahreszeit entsprechend sehr hoch aus. Im Vergleich zum letzten Markt wurde die Auftriebszahl mehr als verdoppelt. Bei verhaltenem Kaufinteresse lag die Notierung mit 2,91 Euro deutlich unter dem Niveau des vorangegangenen Markts. Besonders schwächer entwickelte Kälber, sowie Kreuzungen, hatten mit Preisabschlägen zu kämpfen. Einige Kälber wurden zum Gebotspreis nicht abgegeben. Männliche Kälber zur Weitermast wurden bereits in der Vorwoche versteigert. Bei regem Marktverlauf zogen die Preise nochmals an.

Die Kälber sind zu schwer

Im Mittel pendelten sich die Bullenkälber bei 5,38 Euro netto pro Kilogramm ein. Das Durchschnittsgewicht fiel mit 98 Kilo erneut extrem hoch aus. Kälber im stark nachgefragten Gewichtsbereich von 85 bis 100 Kilo erreichten durchschnittliche Gebote von 5,50 Euro pro Kilogramm und konnten die Nachfrage nicht decken. Überschwere Kälber mussten Preisabschläge hinnehmen.

Der nächste Zuchtvieh- und Zuchtkälbermarkt ist am Mittwoch, 15. Mai. Marktanmeldungen oder Kaufaufträge sind möglich beim Zuchtverband Wertingen unter Telefon 08272/8006-180. (pm)

