Dillingen

13:33 Uhr

Der Kommandeur auf Dienstbesuch in der Dillinger Kaserne

Plus General Dietmar Mosmann „kontrolliert“ vor Ort in Dillingen und in Günzburg. Was er dort jeweils erfährt.

Von Horst von Weitershausen

Der Kommandeur der IT-Truppen, Brigadegeneral Dietmar Mosmann, führte einen Dienstaufsichtsbesuch beim Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen durch. Begrüßt wurde der Brigadegeneral nach seiner Ankunft in der Luitpold-Kaserne von Oberstleutnant Markus Krahl, Kommandeur. Nach kurzer Einweisung in die aktuelle Auftragslage des Bataillons durch Krahl besichtigte Mosmann die 2. Kompanie, die zurzeit die IT-Übung „Yellow Pegasus“ durchführt.

