19:01 Uhr

Der steinige Weg zum Bau des Solarparks im Glötter Ried in Dillingen

An der Staatsstraße zwischen Dillingen und Holzheim werden die Donau-Stadtwerke und die Firma Wager auf einem ehemaligen Kieswerksgelände (Bildmitte) eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichten.

Plus Im Glötter Ried südlich von Dillingen soll eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage gebaut werden. Das Projekt verzögerte sich erheblich, doch jetzt hat es eine entscheidende Hürde genommen.

Von Berthold Veh

Zwei Mehrfamilienhäuser in Dillingen und ein neuer Kindergarten in Steinheim – die Tagesordnung des Stadtrats war am Montag mit mehreren großen Vorhaben gespickt (wir berichteten). Bei einem weiteren Zukunftsprojekt ist das Gremium ebenfalls einen entscheidenden Schritt vorangekommen: Auf einer wiederverfüllten Kiesabbaufläche im Süden von Dillingen wollen die Donau-Stadtwerke (DSDL) und die Firma Wager eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichten. Der Solarpark sollte ursprünglichen Planungen zufolge bereits im Frühjahr 2020 grünen Strom liefern. Doch das Projekt hat sich wegen des aufwendigen Verfahrens deutlich verzögert.

