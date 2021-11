64 Anzeigen erstattet: Müllsünder im Landkreis Dillingen

Die erste Bilanz der Containerpaten im Landkreis Dillingen fällt gemischt aus.

Die Containerpaten aus Dillingen und Gundelfingen trafen sich zum Austausch und Kennenlernen. Aktuell gibt es insgesamt 65 Containerpaten in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries. Davon sind zwölf Paten in Dillingen und drei in Gundelfingen.

40 Bilder Zu viel Müll an Badeseen im Landkreis Dillingen? Foto: Karl Aumiller

Alle Anwesenden hatten die Möglichkeit, etwas über sich selbst zu erzählen. Außerdem berichteten sie von ihren Erfahrungen als Containerpaten. Max Ruchti, Containerpate aus Gundelfingen, zum Beispiel fand einen Haufen mit Elektroschrott hinter seiner Containerstation am Schnellepark. Für ihn unverständlich, denn der Abfall hätte kostenlos am Recyclinghof abgegeben werden können.

Ein Ehrenamt, das alle gerne machen

Alle Containerpaten waren sich einig, dass sie ihr Ehrenamt gerne ausführen. Bei den meisten liegt die Containerstation auf dem Weg, gleichzeitig können sie so einen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten.

Vier Kubikmeter Müll gesammelt

Seit Januar konnten aufgrund der Containerpaten 64 Anzeigen gegen Müllsünder erstattet werden. Diese erhalten, nach erfolgreichen Ermittlungen der Polizei, einen Bußgeldbescheid für die Ordnungswidrigkeit. Auch über die durchgeführte „Putz-Pause“ an zwei Containerstationen in Donauwörth unterhielt man sich. Vom 11. bis 31. August wurde dabei der wilde Müll liegen gelassen. Unter dem Motto „Sauber oder Saubär?“ sammelten sich in den drei Wochen rund vier Kubikmeter wilder Müll an. (pm)

