vor 59 Min.

Dramatischer Einsatz statt Festakt

Vertreter der Wasserwacht im Kreis Dillingen schulten künftige Ausbilder in Albanien.

Im Rahmen des Internationalen Roten Kreuzes waren in diesem Monat fünf schwäbische Wasserwachtler in Albanien, um dort beim Aufbau eines Wasserrettungsdienstes zu unterstützen. Ihre Mission in Albanien: zukünftige Ausbilder für das Rote Kreuz vor Ort ausbilden.

Der Startschuss fiel im April im Rahmen einer einwöchigen Ausbildung in Tirana. Dabei wurden den 21 albanischen Teilnehmern die Grundlagen des Rettungsschwimmens und der Ausbildertätigkeit vermittelt.

Die Teilnehmer selbst sind, wie auch die Schwäbischen Ausbilder, ausnahmslos ehrenamtlich für das Rote Kreuz tätig, betonte der aus Lauingen stammende Vorsitzende des Wasserwacht-Bezirk Schwaben,

Wolfgang Piontek. Die Albanischen Kollegen stammen aus allen Schichten der Bevölkerung, so sind neben einem Zahnarzt und einem Radiologen auch Lehrer, Ingenieure, Landwirte und Studenten unter den Teilnehmern.

Mit der Küsten und Freiwasserausbildung endete nun die Ausbildung der albanischen Rettungsschwimmer, die im April begonnen hatte, in der letzten Woche. Im Rahmen eines Festaktes bekamen jetzt die erfolgreichen Teilnehmer ihre Zertifikate überreicht. Das war zu diesem Zeitpunkt allerdings eher Nebensache – da eine Stunde zuvor, während der Vorbereitung der Rettungsvorführung für den Festakt, der erste echte Rettungseinsatz für die albanischen Kollegen erfolgreich bewältigt wurde: Ein eineinhalbjähriges Mädchen, dessen Vater und Großvater mussten gerettet werden.

Das Kind wurde in einem Schwimmring sitzend durch starke Windböen aufs Meer getrieben, Vater und Großvater versuchten, sofort hinterher zu schwimmen und das Kind zu retten, mussten aber aufgrund der schlechten Schwimmfertigkeiten selbst von den frischausgebildeten albanischen Rettungsschwimmer gerettet werden. Die eineinhalbjährige Tochter konnte wohlbehalten schon fast 300 Meter vom Strand entfernt im Meer treibend gerettet und der überglücklichen Mutter übergeben werden. Diese erste erfolgreiche Rettungsmaßnahme war auch für die frischgebackenen Rettungsschwimmer eine positive Erfahrung, da sie hier ihre Fertigkeit unter Beweis stellen konnten. Als Ausbilder waren aus dem Landkreis Dillingen Nina Sand aus Dillingen, Markus Heigl

aus Wertingen und Wolfgang Piontek aus Lauingen im Einsatz. Die Aktion ergänzt sich mit einem Projekt des Rotary Club Dillingen, der in Velipoje eine Wasserrettungsstation am dortigen Strand errichten möchte, der dann durch Rettungsschwimmer dieser Ausbildungsmaßnahme besetzt werden soll. (pm)

