vor 50 Min.

Ein Unfall, ein Betrug und Hochprozentiges

In Holzheim sind zwei Autos in einer schmalen Straße zusammengestoßen

In Holzheim sind am Samstag um 12.55 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Wie die Polizei mitteilte, waren sich im Bereich der Michael-Dobler-Straße zwei Fahrzeuge entgegengekommen. Der Bereich dort sei sehr eng. Weil eine 48-jährige Autofahrerin nicht äußerst rechts fuhr, stießen die beiden Autos im Bereich der Fahrzeugfront zusammen.

Einen kuriosen Fund machten Beamte der Dillinger Polizei am Samstag in Dillingen. Als sie einen 34-jährigen Autofahrer kontrollierten, bemerkten sie, dass sein Fahrzeug so manipuliert war, dass die Verkehrssicherheit maßgeblich beeinträchtigt war. So war beispielsweise ein eingebautes Fahrwerk nicht eingetragen. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und ließen es abschleppen.

In Höchstädt trafen Beamte bereits am Freitagabend auf drei Jugendliche. Die drei im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, waren in der Bahnhofstraße unterwegs und konsumierten hochprozentigen Alkohol. Außerdem hatten sie drei Schachteln Zigaretten dabei. Nach Angaben der Polizei waren die Jugendlichen mit einer Sicherstellung sowie anschließenden Vernichtung der Gegenstände einverstanden.

Ein Lauinger hat Anzeige bei der Polizei erstattet: Der 36-Jährige hatte im Internet ein Autoradio im Wert von 539 Euro gekauft. Obwohl er den Betrag per Kreditkarte bezahlte, erhielt er bis zum heutigen Tag keine Ware.

Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Strafverfahren wegen Betrug ein. (pol)