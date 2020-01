Ein Wittislinger Wahrzeichen wird restauriert

Plus Das Egauwehr ist Motiv auf vielen Postkarten und Fotos aus der Marktgemeinde. Die Besitzer müssen den jahrhundertealten Bau nun erneuern. Wie sie dabei vorgehen.

Wittislingen Man kennt die Stelle als Motiv auf Fotos und Grußkarten aus Wittislingen: Im Hintergrund ragt der Kirchturm von St. Ulrich und Martin in die Höhe, im Vordergrund strömt das Wasser der Egau über das jahrhundertealte Egauwehr. Zur Zeit strömt dort allerdings wenig. Dutzende schwere, mit Kies und Steinen beladene Säcke liegen stattdessen fein säuberlich aufgestapelt im Fluss und halten das Wasser zurück. Denn das Egauwehr bekommt eine Rundumerneuerung. Wo eigentlich das Wasser in den rechten Seitenarm des Flusses fließt, sieht man heute nur große Betonstützen. Unterhalb sind Bauarbeiter am Werk, klopfen die Wand ab und laden Baumaterial auf den Kran.

Wann die letzte große Erneuerung am Egauwehr stattfand

Stefan Krebs beobachtet die Arbeiten genau. Seiner Mutter gehört das Wehr und das einige dutzend Meter weiter flussabwärts liegende Wasserkraftwerk. Irgendwann wird Krebs den Bau erben, wie das schon seit vielen Jahrhunderten in der heute in Wertingen beheimateten Familie üblich ist. Seit 1576, sagt Krebs, gehört das Egauwehr der Familie.

So kennt man es: Vorne das Wehr, hinten die Kirche St. Ulrich und Martin. Bild: Josef Herrmann

Dass es restauriert werden muss, sagt Krebs, steht schon lange fest. Die letzte große Erneuerung fand 1922 statt. „Seit 2006 wissen wir, dass da was getan werden muss“, sagt er. Die Löcher, die der Bau aufwies, waren irgendwann so groß, dass viel Wasser einfach durch sie hindurchfloss, statt weiter flussabwärts in Richtung Kraftwerk zu treiben. Dieses konnte dadurch nicht mehr die gewohnte Leistung von bis zu 30 Kilowatt, die Krebs zufolge in das allgemeine Netz eingespeist werden, erbringen. Warum mit den Arbeiten trotzdem erst im November 2019 begonnen wurde? „Der Bau wurde denkmalgeschützt. Dann konnten wir erst einmal nichts mehr machen“, sagt Krebs.

Wie viel die Renovierung in Wittislingen kostet

Seit mehr als zwei Monaten wird nun am Egauwehr gearbeitet. Wie viel die Renovierung kostet, will der 43-Jährige nicht sagen. Für die Familie aber sei es ein ziemlicher Aufwand, finanziell wie organisatorisch. Denn an allen Entscheidungen müssen die Besitzer beteiligt werden.

Die alten Eichenholzverkleidungen des Stau- und Streichwehrs haben die Verantwortlichen abgenommen und die fünf alten Holztafeln, durch die der Wasserdurchfluss am Wehr kontrolliert werden konnte, wurden entfernt. Die Holztafeln, so erklärt Krebs, braucht man heute nicht mehr. „Am Kraftwerk haben wir einen deutlich größeren Durchlauf. Die Wassermenge regulieren wir dort“, erklärt der 43-Jährige.

Was bei den Bauarbeiten alles zum Vorschein kam

Bei den Arbeiten kam so einiges zum Vorschein: Nicht nur das Flussbett wurde offengelegt. Markus Loibl, Co-Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens Hochstatter aus Wittislingen, erzählt auch von einem alten Wehr aus großen Holzbalken, das bei den Restaurierungsarbeiten freigelegt wurde. Er staunt angesichts dessen: „Das ist schon erstaunlich, wie die das früher gemacht haben. Und, dass das so lange gehalten hat.“ Manche der massiven meterlangen Balken liegen noch immer an der Baustelle. Loibl witzelt: „Wenn man Baukultur sehen will, braucht man nicht bis nach Ägypten zu den Pyramiden fahren. Da reicht es, wenn man zur Egau nach Wittislingen fährt.“

Schwere Säcke voller Kies und Gestein sollen das Wasser von der Baustelle fernhalten. Was durchfließt, wird über Rohre in den Seitenarm geleitet. Bild: Mayer

Vier bis fünf Wochen, schätzen die Bauherren, dauert es noch, bis das Wehr wieder aussieht wie früher. Die Holzvertäfelungen von damals müssen noch erneuert und wieder angebracht werden. Der restaurierte Bau soll dann eine Weile halten, am besten einige Jahrzehnte. Stefan Krebs sagt: „Im besten Fall werde ich damit nichts mehr zu tun haben.“

