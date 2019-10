vor 30 Min.

Eine Straßenbaustelle ist beendet, eine andere kommt

Zur Baustellensituation im Landkreis: Nach Fristingen läuft’s wieder reibungslos - und sonst? Ein Überblick.

Von Berthold Veh

Einige Umleitungen müssen Autofahrer in diesen Tagen im Landkreis Dillingen in Kauf nehmen. In Dillingen entspannt sich jetzt aber an zwei Stellen die Situation.

Seit voriger Woche kommt man auf der sanierten Staatsstraße wieder nach Fristingen. Und auch die Bauarbeiten in der Prälat-Hummel-Straße beim Taxispark, die seit zweieinhalb Wochen laufen, sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass der Abschnitt zwischen der alten B16 und der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Kürze wieder geöffnet werden kann.

Der zweite Abschnitt in der Dillinger Hauptverkehrsader folgt demnächst

Der Leiter der Straßenmeisterei Dillingen, Klaus Huggenberger, teilt auf Anfrage mit, dass derzeit die Markierungsarbeiten in der Prälat-Hummel-Straße anlaufen. „Anfang nächster Woche wollen wir den Abschnitt vom Taxispark bis zur Kardinal-von-Waldburg-Straße öffnen“, erläutert Huggenberger.

Danach wird der zweite Abschnitt der Hauptverkehrsader Prälat-Hummel-Straße/Georg-Schmid-Ring bis zur Bleichstraße saniert. Ursprünglich sollte nur auf der 550 Meter langen Strecke nur die Deckschicht erneuert werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach stellte jedoch fest, dass auch der Unterbau Schaden genommen hatte. Die Linksabbiegespur am Taxispark in Richtung Lauingen habe starke Spurrillen aufgewiesen, erläutert Huggenberger. Der zweite Sanierungsabschnitt wird nun laut Bauamt noch einmal zwei Wochen in Anspruch nehmen.

In Gundelfingen kommt es zu einer neuen Umleitung

Während sich in Dillingen die Lage allmählich entspannt, kommt es in Gundelfingen zu einer neuen Umleitung. Dort wird die Bundesstraße 492 zwischen der Gärtnerstadt und Medlingen für etwa eine Woche gesperrt, informiert Huggenberger auf Anfrage. Beim Neubau der Medlinger B-492-Umfahrung sei ein etwa 700 Meter langes Teilstück nicht neu gebaut worden. Dies Stück werde jetzt ausgebaut und neu gemacht. Der Verkehr werde über Bächingen umgeleitet.

