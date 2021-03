Endlich gibt’s im Kreis Dillingen mehr kostenlose Corona-Schnelltests

Plus Die Städte Gundelfingen und Dillingen bieten jetzt kostenlose Corona-Schnelltests an. Dies ist ein weiterer Baustein, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen.

Solange es nicht ausreichend Impfstoff gibt, ist die Einrichtung von Testzentren wenigstens ein Baustein, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Gundelfingen hat am Montag gemeldet, dass sich Bewohner der Verwaltungsgemeinschaft in der Spitalkirche kostenlos auf Covid-19 testen lassen können.

Schnelltests im Dillinger Hallenbad

Und am Dienstagnachmittag teilte die Kreisstadt mit, dass sich vorwiegend Dillinger, aber auch andere Interessierte nun für die Testung im Hallenbad anmelden können. Nächste Woche soll es dort losgehen. Endlich! Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte kostenlose Corona-Schnelltests bereits für den 1. März angekündigt. Dank des Engagements der Apotheker Johannes Riesinger und Dr. Matthias Schneider, der beiden Kommunen, der Stadtwerke, des Kulturrings sowie der Ehrenamtlichen von DLRG und ASB kann das Versprechen der Regierung jetzt in der Region noch besser eingelöst werden. Wenn auch mit einer Verspätung von drei Wochen. Zumindest werden die Corona-Schnelltests nun nicht zu Hause im Selbstversuch erledigt, sondern mit der Unterstützung von Fachpersonal.

Eine gewisse Sicherheit, andere nicht anzustecken

Hoffentlich nehmen viele Menschen das Angebot wahr. Und hoffentlich folgen noch weitere Kommunen im Landkreis dem Gundelfinger und Dillinger Beispiel und richten Testzentren ein. Wer sich dort auf Covid-19 testen lässt, kann eine gewisse Sicherheit erlangen, dass er andere Menschen nicht ansteckt. Verbessern wird sich die Lage aber erst, wenn ausreichend Menschen gegen Corona geimpft sind. Mit den Zweifeln an AstraZeneca und dem Aussetzen der Impfungen mit diesem Mittel hat die Impfkampagne in Deutschland allerdings einen neuen Rückschlag erhalten.

